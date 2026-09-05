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白宮推爭議性線上遊戲「俄羅斯方塊」公司否認授權

中央社／舊金山4日綜合外電報導
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白宮官網3日推出1980年代風格的電子遊戲頁面，宣揚川普政績和政策目標。(美聯社...
白宮官網3日推出1980年代風格的電子遊戲頁面，宣揚川普政績和政策目標。(美聯社)

經典電玩遊戲「俄羅斯方塊」（Tetris）開發商今天表示，白宮並未獲授權使用這款遊戲的經典視覺元素，來製作川普政府昨天推出、引發爭議的線上遊戲

俄羅斯方塊公司（The Tetris Company）在給法新社的聲明中表示，「本公司並未參與『築起圍牆』（Build the Wall）遊戲的製作，也未授權或許可在這款遊戲中使用俄羅斯方塊的品牌或智慧財產。」

聲明接著說：「我們正在檢視此事。」

美國白宮3日推出網站，提供多款融入「讓美國再次偉大」（MAGA）元素的街機風格遊戲，玩家可以在遊戲中驅逐移民並建造邊境牆，其中一款名為「築起圍牆」的遊戲指示玩家「保護邊境，抵禦湧入的人潮」。

川普政府推出的遊戲及宣傳內容，使用了與「俄羅斯方塊」及其他主要遊戲開發商出品遊戲相似的圖像，包括SEGA、微軟旗下Xbox，以及Flappy Bird基金會（Flappy Bird Foundation）的作品。

俄羅斯方塊公司也在社群媒體發文表示：「我們相信連結與凝聚人們的力量，而不是分化彼此。附帶一提，我們非常重視著作權侵權問題。」

白宮昨天在給法新社的聲明中表示：「本屆政府正全神貫注於尋求創新方式，以能夠引起每位美國人共鳴的方式，展現總統的諸多施政成就。」

精華 FAQ

  • 該公司表示，白宮並未參與遊戲製作，也未獲授權或許可使用俄羅斯方塊的品牌與智慧財產，並強調正在檢視此事，顯示其對侵權問題相當重視。

  • 白宮網站推出多款街機風格遊戲，結合MAGA宣傳元素，玩家可在遊戲中驅逐移民並建造邊境牆，其中「築起圍牆」要求玩家保護邊境、抵禦湧入的人潮。

  • 除了遊戲內容涉及移民與邊境政策外，宣傳圖像還被指與俄羅斯方塊、SEGA、Xbox及Flappy Bird等知名作品相似，因此同時牽涉政治操作與著作權疑慮。

俄羅斯 白宮 線上遊戲

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