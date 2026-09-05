我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一個人住不起？「速配室友」掀熱潮 退休族也來

全美第十久 加州急診要花3個半小時

紐時揭「美軍彈藥庫」存告急 川普政府查洩密 測謊軍方高層

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國防部長赫塞斯2日在五角大廈會晤澳洲副總理兼國防部長馬勒斯。(歐新社)
美國國防部長赫塞斯2日在五角大廈會晤澳洲副總理兼國防部長馬勒斯。(歐新社)

紐約時報與CBS新聞4日報導，知情官員透露，媒體披露美國精密武器庫存的高度敏感機密細節後，政府啟動大規模洩密調查，更罕見針對美伊戰爭造成關鍵彈藥短缺等資訊外洩，對美軍聯合參謀部（Joint Staff）約50名成員進行測謊。

此前媒體大量報導長程飛彈、愛國者攔截彈等關鍵彈藥庫存減少。消息人士表示，只有極少數人能接觸這些彈藥的機密細節，而且有人擔心，是否有人可能為外國情報機構效力。總統川普也對洩密事件極為憤怒，已施壓政府官員積極追查洩密者，還把批評美國處理伊朗戰爭方式及彈藥短缺問題的媒體報導稱為「叛國」。

紐時報導，測謊在8月進行，調查人員詢問聯合參謀部軍官和文職雇員，是否向媒體披露機密資訊或提供美國彈藥庫存情況。CBS新聞則指出，今年夏季稍早有數十人接受測謊，包括一些美國中央司令部官員及其他作戰司令官，問題深入涉及各種國安事項。不過，並非所有資深軍官都接受測謊，如參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）就不在其中。

五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）在聲明中表示，國防部不評論內部人事或調查事務，但極嚴肅看待所有涉及國安機密資訊的洩密事件，並會據此展開調查。他說：「保護機密資訊，對確保美國及部署在世界各地美軍的安全至關重要。」

官員表示，測謊通常是高階軍官和文職官員例行程序的一部分，但這次一次要求如此多人接受測試，情況很罕見。消息人士表示，在判定是否向媒體洩密的相關問題上，沒有人未能通過測謊。不過知情人士指出，這種展現強硬姿態的做法，目的似乎不只要揪出可能曾分享資訊的人，也要恐嚇其他未來可能這麼做的人。

紐時指出，此次調查規模前所未有，現代美軍史上從未對最高層大規模實施測謊。曾於2000年至2002年擔任美國海軍軍法署長的古特（Donald J. Guter）表示：「我從未見過測謊被如此廣泛地使用，或使用在如此資深層級的人員身上。以我的經驗來看，這是前所未有的。」

精華 FAQ

  • 起因是媒體報導美軍精密武器庫存減少、彈藥短缺等高度敏感資訊外洩，讓政府懷疑內部有人向外界透露機密，因此啟動大規模洩密調查。

  • 調查人員對聯合參謀部約50名成員進行測謊，對象包括軍官與文職雇員；CBS也提到部分中央司令部與作戰司令官接受測試，但並非所有高層都被納入。

  • 官員指出，測謊雖是部分高階人員例行程序，但一次對如此多人、且在最高軍事層級大規模實施極不尋常，外界認為其目的不只查洩密，也在嚇阻未來再犯。

川普 紐約時報 國防部

上一則

北卡領頭… 各州郵寄選票開跑 法律戰添變數

下一則

美中軍方高層鋪路川習二會 帕帕羅首會楊志斌

延伸閱讀

川普否認美軍缺彈 美智庫卻估算出6大關鍵武器庫存告急

川普否認美軍缺彈 美智庫卻估算出6大關鍵武器庫存告急

美國打伊朗快耗光攔截彈 華郵：對台軍售愛國者恐嚴重延遲

美國打伊朗快耗光攔截彈 華郵：對台軍售愛國者恐嚴重延遲
川普打伊朗快燒光錢？海軍被爆挪用官兵薪水補貼戰爭費用

川普打伊朗快燒光錢？海軍被爆挪用官兵薪水補貼戰爭費用
普亭對北約蠢蠢欲動？美情報：美伊戰爭削弱美軍 俄認有機可趁

普亭對北約蠢蠢欲動？美情報：美伊戰爭削弱美軍 俄認有機可趁

熱門新聞

美國海軍航空母艦「林肯號」結束長期中東部署後，2日駛向泰國春武里府林查班港靠港休整。（美聯社）

林肯號出海264天終靠港 艦體鏽蝕如「髒車」 官兵上岸喊像做夢

2026-09-02 21:30
巴基斯坦前駐美大使侯賽因·哈卡尼。圖為他2021年接受央視節目連線時畫面。（視頻截圖）

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

2026-09-03 22:45
川普總統（Donald Trump）周五造訪休士頓期間，宣布將成立一所全新的軍事「太空學院」（Space Academy）。（美聯社）

川普宣布打造「太空版西點軍校」太空人神回1句笑翻全場

2026-08-28 16:55
在福斯新聞網有12年資歷、長期支持川普總統的當家女主播瑪莉亞．巴爾帝羅默突然遭到罷黜。（路透）

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

2026-09-04 08:09
民主黨密西根州聯邦參議員候選人薩依德在底特律演講。(路透)

種族歧視第二夫人 參議員候選人薩依德惹怒密州13萬選民

2026-08-30 10:13
川普總統頭像的1美元金色硬幣美東時間2日中午開賣。(路透)

川普頭像1美元硬幣中午開賣 網站現排隊潮 市面開始流通

2026-09-02 13:13

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」
川普施壓Fed出新招 揚言不降息 就與貿易逆差國停止貿易

川普施壓Fed出新招 揚言不降息 就與貿易逆差國停止貿易