紐時揭「美軍彈藥庫」存告急 川普政府查洩密 測謊軍方高層

美國國防部長赫塞斯2日在五角大廈會晤澳洲副總理兼國防部長馬勒斯。(歐新社)

紐約時報 與CBS新聞4日報導，知情官員透露，媒體披露美國精密武器庫存的高度敏感機密細節後，政府啟動大規模洩密調查，更罕見針對美伊戰爭造成關鍵彈藥短缺等資訊外洩，對美軍聯合參謀部（Joint Staff）約50名成員進行測謊。

此前媒體大量報導長程飛彈、愛國者攔截彈等關鍵彈藥庫存減少。消息人士表示，只有極少數人能接觸這些彈藥的機密細節，而且有人擔心，是否有人可能為外國情報機構效力。總統川普 也對洩密事件極為憤怒，已施壓政府官員積極追查洩密者，還把批評美國處理伊朗戰爭方式及彈藥短缺問題的媒體報導稱為「叛國」。

紐時報導，測謊在8月進行，調查人員詢問聯合參謀部軍官和文職雇員，是否向媒體披露機密資訊或提供美國彈藥庫存情況。CBS新聞則指出，今年夏季稍早有數十人接受測謊，包括一些美國中央司令部官員及其他作戰司令官，問題深入涉及各種國安事項。不過，並非所有資深軍官都接受測謊，如參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）就不在其中。

五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）在聲明中表示，國防部 不評論內部人事或調查事務，但極嚴肅看待所有涉及國安機密資訊的洩密事件，並會據此展開調查。他說：「保護機密資訊，對確保美國及部署在世界各地美軍的安全至關重要。」

官員表示，測謊通常是高階軍官和文職官員例行程序的一部分，但這次一次要求如此多人接受測試，情況很罕見。消息人士表示，在判定是否向媒體洩密的相關問題上，沒有人未能通過測謊。不過知情人士指出，這種展現強硬姿態的做法，目的似乎不只要揪出可能曾分享資訊的人，也要恐嚇其他未來可能這麼做的人。

紐時指出，此次調查規模前所未有，現代美軍史上從未對最高層大規模實施測謊。曾於2000年至2002年擔任美國海軍軍法署長的古特（Donald J. Guter）表示：「我從未見過測謊被如此廣泛地使用，或使用在如此資深層級的人員身上。以我的經驗來看，這是前所未有的。」