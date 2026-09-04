就業太強Fed升息聲起 川普放話：不降息 就不跟貿易逆差國做生意

美國總統川普周五搭乘空軍一號抵達紐澤西州莫里斯敦機場後下機。(美聯社)

美國8月就業意外強勁，使聯準會 （Fed）9月升息的理由更加充分，總統川普 卻反向施壓，要求Fed降息 ，甚至揚言若不降息，就停止和美國有貿易逆差的國家往來。Fed主席華許如今面臨兩難：升息可能招致川普不滿，按兵不動又可能和自己近日的鷹派談話牴觸，損及Fed公信力。

美國勞工部周五公布，8月非農就業增加16.2萬人，幾乎是經濟學家預估的三倍，失業率維持4.1%。勞動參與率升至61.6%，退出勞動市場的人數也減少，顯示就業市場仍有韌性。

數據公布後，交易員提高Fed在9月15至16日會議升息的押注，市場估計升息機率從就業報告公布前約55%升至62%，美股和短期美債價格隨之下跌。

川普隨即在社群媒體發文，要求他欽點的華許和Fed理事「聰明一點」，還要他們「總該愛國一下」，並寫道：「降息，否則我就停止和那些讓美國出現貿易逆差的國家做生意。」

川普稍後又說，美國利率應降至1%甚至0.5%，並否認升息可以安撫憂心債務和通膨的債市。他說：「我們不該是4%，應該是1%或0.5%。」

川普也為揚言停止貿易一事辯解，點名瑞士、墨西哥和歐盟等貿易夥伴，認為這些經濟體從和美國的貿易關係中獲益。他並主張，美國有權停止和其他國家貿易，也有權加徵關稅。不過，若川普真的實施貿易禁運，幾乎勢必面臨法律挑戰，這項措施如何能壓低美國借貸成本也並不清楚。

這是華許接任Fed主席後，川普對Fed施壓力道最強的一次。華許上任後，川普一度收斂過去對前主席鮑爾頻頻施壓的做法，但隨著11月期中選舉逼近、生活成本問題拖累支持度，川普如今再度公開要求Fed降息。

華許上周五才表示，他必須確信通膨「明確且以足夠速度」朝2%目標回落，「否則，我們還有工作要做」。市場普遍把這番話解讀為替9月升息留下空間。

Evercore ISI分析師古哈（Krishna Guha）指出，川普重新施壓Fed降息，使華許在9月會議前的處境更加複雜。華許在傑克森洞年會的談話明顯偏鷹，如今反而要有足夠的經濟數據支持，Fed才有理由不升息。

不過，8月就業報告也不是全面偏熱。平均時薪年增3.1%，仍大致符合Fed把通膨壓回2%的目標。Fed官員近來也認為，就業市場仍然穩健，但薪資成長尚未形成明顯通膨壓力。

Fed理事沃勒周四表示，如果下周公布的消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）顯示通膨持續降溫，他支持把利率維持在3.5%至3.75%不變。

Capital Economics分析師則認為，即使最堅定的鴿派，恐怕也很難從8月就業報告找到維持利率不變的充分理由。不過，9月是否升息，仍更取決於下周公布的CPI和PPI。

Nationwide首席經濟學家波斯坦契奇（Kathy Bostjancic）表示，Fed官員雖把注意力集中在通膨數據，但這份強勁就業報告也進一步支持今年升息。她目前預估Fed年底前將升息兩次，每次1碼，使聯邦資金利率升至4%至4.25%。