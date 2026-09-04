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范斯主持白宮記者會 被發現變瘦了 曝「酸菜減肥法」

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范斯3日主持白宮記者會。（美聯社）
范斯3日主持白宮記者會。（美聯社）

美國副總統范斯（JD Vance）3日在白宮舉行的記者會上，意外談起自己近幾個月明顯變瘦的原因。他透露，這段減重之路始於今年2月大齋期（Lent）前後，而促成改變的幕後推手正是衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。范斯表示，小甘迺迪建議他大量攝取高蛋白食物及酸菜（sauerkraut），讓他成功減重。

這是范斯自7月23日主持白宮正式記者會後，再度主導白宮記者會，也是前白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）上月離任後，首次舉行的相關記者會。當天范斯談及伊朗戰爭、油氣價格、通膨以及共和黨迎戰期中選舉等議題，不過現場也出現輕鬆插曲。

福斯新聞資深白宮特派記者杜西（Peter Doocy）問起范斯近幾個月的減重情況。范斯笑著回應：「當你是美國副總統，而白宮記者會第一批問題之一竟然是你瘦了多少，你一定曾經胖得很厲害。」

范斯隨後透露自己的減重秘訣。他表示，自己當時打電話給小甘迺迪，告訴對方考慮戒糖，沒想到小甘迺迪並不贊成，反而推薦了一套「更好、更強烈」的方法。

范斯說，小甘迺迪告訴他：「不、不、不、不，我有比那好得多、也強烈得多的方法。」之後他開始大量攝取高蛋白食物，同時吃很多酸菜。

小甘迺迪過去也曾公開談論自己的飲食習慣。他今年1月接受《今日美國》訪問時表示，自己採取「肉食飲食」（carnivore diet），主要攝取肉類、乳製品及雞蛋等動物性食品。小甘迺迪曾聲稱自己在採取肉食飲食後，一個月內讓內臟脂肪減少40%。

范斯此次公開分享減重經歷，讓原本聚焦於國內外政治議題的白宮記者會出現少見的輕鬆話題，也讓小甘迺迪所推崇的飲食方式再度受到外界關注。

精華 FAQ

  • 因為福斯新聞記者現場詢問他近幾個月是否明顯變瘦，范斯便幽默回應並分享減重經驗，讓原本嚴肅的記者會出現輕鬆話題。

  • 范斯表示，自己原本只是考慮戒糖，後來打電話請教衛生部長小甘迺迪，對方則提出更強烈的方法，建議他多吃高蛋白食物和酸菜。

  • 范斯同時談及伊朗戰爭、油氣價格、通膨，以及共和黨如何迎戰期中選舉等議題，顯示這場記者會仍以國內外政治與經濟問題為主。

范斯 白宮 白宮記者會

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