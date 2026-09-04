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2個月前才換機 川普出訪愛爾蘭仍要搭「新空軍1號 」

編譯周辰陽／即時報導
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川普9月4日搭乘空軍一號抵達新澤西州莫里斯敦機場。（美聯社）
川普9月4日搭乘空軍一號抵達新澤西州莫里斯敦機場。（美聯社）

美國總統川普7月曾搭乘卡達贈送的新「空軍一號」專機前往土耳其，之後卻因安全疑慮，祕密改搭另一架飛機離開。不過，CNN 4日報導，一名白宮資深官員透露，川普計劃本月稍晚前往愛爾蘭時，仍將搭乘這架新「空軍一號」。

新「空軍一號」估計價值約4億美元，由卡達無條件贈送。CNN先前報導，2名知情人士表示，這架豪華波音飛機不具備與舊空軍一號同等的安全能力；另一名消息人士則表示，新機配備許多與舊機相同的功能。

川普在土耳其之行後，7月底被問及新「空軍一號」的飛彈防禦能力時表示，新機很快就會「配備到最高規格」（maxed out），似乎承認配備不如舊機完善。他4日在橢圓辦公室再次重申，新機目前配備已相當齊全，但將於10月送去升級，任期結束時則預定送往他的總統博物館。

川普說：「這架飛機有很多設備，但要配備到最高規格，也就是說可以進入任何地區，大約需要60天。」

川普今年夏天持續搭乘新「空軍一號」在美國國內旅行。白宮資深官員表示，這架飛機前往愛爾蘭等非敵對地區安全無虞，川普也早已計劃在愛爾蘭之行搭乘新機。

華盛頓郵報最先報導川普計劃搭乘新「空軍一號」訪問愛爾蘭。川普長期以來一直誇耀這架飛機，今年夏天在安德魯斯聯合基地公開展示時，更稱它是「全世界最豪華的飛機」。CNN先前也曾報導，川普私下對有關新機缺陷的報導感到憤怒。

精華 FAQ

  • 白宮資深官員表示，川普計劃搭乘卡達贈送的新「空軍1號」前往愛爾蘭。官員認為愛爾蘭屬非敵對地區，安全上沒有疑慮。

  • CNN先前引述知情人士指出，新機雖豪華，卻不具備與舊空軍1號同等的安全能力。川普土耳其行後也曾暗示，新機還需升級到更高規格。

  • 川普表示新機目前設備已相當齊全，但仍會在10月送去升級，讓它能進入任何地區。他也說，任期結束時將把飛機送往自己的總統博物館。

川普 白宮 土耳其

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