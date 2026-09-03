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宣傳施政？白宮官網推MAGA街機遊戲 蓋邊境牆抓非法移民

編譯周辰陽／即時報導
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白宮官方網站3日推出一系列街機風格遊戲，包括讓玩家在南部邊境抓捕越境者及建造邊境...
白宮官方網站3日推出一系列街機風格遊戲，包括讓玩家在南部邊境抓捕越境者及建造邊境牆。（取材自whitehouse.gov/arcade/）

川普政府3日在白宮官方網站推出一系列街機風格遊戲，藉此宣傳施政重點，包括讓玩家在南部邊境抓捕人員，以及建造邊境牆。

▲ 影片來源：X平台＠The White House（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

CNN報導，白宮近來積極透過網路嘲弄民主黨人，過去甚至曾發布帶有種族歧視及冒犯性的圖片，推出小遊戲則是最新手法，同時還在X發布宣傳片，把經典遊戲品牌「SEGA」改成「MAGA」。

在名為「Rio Run」的貪食蛇類遊戲中，玩家扮演一名繫著藍色領帶的年長白人男子，沿著格蘭河「巡邏邊界」，抓走「現場每一名越境者」，以累積驅逐出境分數。遊戲中的「越境者」膚色包括棕色、黑色或白色；玩家抓到其中一人後，對方會突然換上橘色連身囚衣，跟在玩家身後。

另一款移民主題遊戲「Build The Wall」要求玩家堆疊磚塊，對抗「殭屍邊境圍攻」，並「守住防線」。其他遊戲則包括操控白頭海鵰沿著國家廣場飛行，以及接住鑽石和現金，替自己的「兒童川普帳戶」累積資金。

川普與白宮因積極運用社群媒體及政府官方平台，並曾發布帶有種族歧視及冒犯性的圖片，遭到嚴厲批評，包括把眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）畫成戴著墨西哥寬邊帽，以及把歐巴馬夫婦描繪成叢林中的猿猴。

雖然有網友在X貼出自己玩白宮街機遊戲的分數，但也有人質疑，在伊朗戰爭持續、生活成本高漲之際，政府是否把施政重點放錯地方。不過，一名白宮官員告訴CNN：「這是為了進一步凸顯充滿樂趣與勝利的文化，與民主黨人為美國描繪的黑暗社會主義願景之間的對比。」

精華 FAQ

  • 白宮推出多款街機風格小遊戲，包括讓玩家抓捕越境者的「Rio Run」、堆磚建牆的「Build The Wall」，以及操控白頭海鵰與收集資金等主題遊戲，整體都在包裝川普施政宣傳。

  • 「Rio Run」是貪食蛇類遊戲，玩家扮演巡邏邊界的人物抓走越境者並累積驅逐分數；「Build The Wall」則要求玩家堆疊磚塊，對抗邊境圍攻並守住防線。

  • 批評者認為白宮在伊朗戰爭、生活成本等議題未解之際，卻把官方平台用於嘲弄對手與推廣政治符號，還涉及種族歧視、冒犯性圖像與施政重點失衡的爭議。

白宮 非法移民 種族歧視

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