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川普孫女離家上大學落淚 自曝「3天沒吃東西」

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凱伊進入邁阿密大學就讀，並加入女子高爾夫球隊。(路透)
凱伊進入邁阿密大學就讀，並加入女子高爾夫球隊。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普孫女凱伊初入邁阿密大學，拍片分享離家與開學生活，途中數度落淚並透露自己3天沒吃東西，生活仍在適應中。

川普總統的19歲孫女凱伊（Kai Trump）近期進入邁阿密大學（University of Miami）就讀，並加入女子高爾夫球隊。不過，首次離家求學的她似乎還在適應新生活，近日在YouTube頻道分享的影片中數度落淚，甚至透露自己「3天沒吃東西」。

凱伊上月底開始在佛羅里達州邁阿密大學就讀大一，她在最新影片中記錄離家前幾天的生活，以及進入大學後的第一周。

影片中，凱伊從高爾夫球場開車回家的途中忍不住哭了起來，「今天要跟大家道別，真的很難過。」她表示，自己平時並不是很感性的人，平常很少哭，因此這次情緒失控讓她覺得很不習慣。凱伊坦言，想到當晚必須和親朋好友道別，讓她真的很難受。

「明天不用跟媽媽道別，但今晚要和其他所有人道別，我現在光想到這件事就很難受。」儘管對人生即將展開的新篇章感到興奮，凱伊坦言自己同時也相當感傷。不過，接下來幾天仍十分忙碌，她在高爾夫球訓練、運動員會議與課堂之間來回奔波。

其中一段影片顯示，朋友前往公寓探望她，還帶來大量水果、義大利麵及麵包等基本食物。凱伊透露，自己已經3天沒吃什麼東西「靠無糖汽水維生」，幸好朋友帶來的食物大多是已經煮好的冷凍食品，她不需要做什麼複雜的事情。

川普總統的19歲孫女凱伊(左)首次離家求學，還在適應新生活。(路透)
川普總統的19歲孫女凱伊(左)首次離家求學，還在適應新生活。(路透)

▲ 影片來源：YouTube＠Kai Trump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 凱伊目前就讀佛羅里達州的邁阿密大學，已開始大一生活，並加入該校女子高爾夫球隊，展開學業與運動員雙重日程。

  • 她在高爾夫球場返家途中想到要和親友道別，情緒突然潰堤。凱伊表示自己平常不太愛哭，因此這次感到很不習慣。

  • 凱伊透露自己已經3天幾乎沒吃東西，只靠無糖汽水維持。朋友到公寓探望時帶來水果、義大利麵、麵包與冷凍熟食，讓她能簡單補充體力。

佛羅里達州 川普 YouTube

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