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蘋果地圖也改「美國湖」 MapQuest拒更名暴紅 登App Store榜首

編譯馬雯婷／綜合報導
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MapQuest拒絕將「安大略湖」改名為「美國湖」。（路透）
MapQuest拒絕將「安大略湖」改名為「美國湖」。（路透）

川普總統將安大略湖改為美國湖，「商業內幕」(Business Insider)報導，蘋果地圖(Apple Map)一開始並未立即跟進。但至9月1日，蘋果地圖已開始將安大略湖改為「美國湖(Lake America)」，成為繼谷歌地圖後又一個採用新名稱的主要地圖服務。

目前這項更新正逐步向美國使用者推出。周二下午早些時候，部分使用者在地圖畫面上仍可能看到「安大略湖」，但搜尋這片水域時，已開始出現「美國湖」這個名稱。換句話說，蘋果的地圖資料與介面目前仍處於更新過渡期。

另據今日美國(USA Today)報導，在川普簽署行政命令要求將安大略湖(Lake Ontario)改名為「美國湖」(Lake America)後，地圖導航MapQuest因拒絕配合更名，意外在蘋果App Store登上第一名。

本周，MapQuest在蘋果App Store免費App排行榜中登上榜首。此前，MapQuest已宣布，即使川普要求美國政府承認這片位於美國與加拿大之間的水域為「美國湖」，平台仍會繼續使用這座湖泊原有的歷史名稱。

MapQuest於8月30日在X發文表示，「我們知道，在我們的地圖上，安大略湖的名稱標示是正確的。」

川普於8月27日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，要求美國政府將安大略湖改名為「美國湖」。在此之前，川普已連續數日威脅將採取這項行動，當時美國與加拿大之間的貿易戰也正迅速升溫。

這項行政命令要求美國內政部(Department of the Interior)以及美國地名委員會(U.S. Board on Geographic Names)在30天內完成正式更名程序。

川普在簽署命令時，也將此舉與他去年把「墨西哥灣」(Gulf of Mexico)改名為「美國灣」(Gulf of America)的行動相提並論。

MapQuest在8月27日、也就是川普簽署行政命令的同一天於X發文表示，「我們不會更改它。」

當天稍晚，MapQuest更邀請使用者自行決定要如何稱呼這座湖。「我們不會更改安大略湖的名稱。」該服務表示，「你想怎麼稱呼它都可以。」在這個網址上可以自己填上名字：https://gulfof.mapquest.com/lakeontario。

川普於2025年初推動將墨西哥灣改名時，MapQuest也曾採取類似立場。當時，除了宣布不會在平台上更改名稱之外，MapQuest還推出地圖產生器，讓使用者可以「自行命名你的海灣」。

谷歌地圖(Google Maps)則採取了不同做法。谷歌地圖已於8月29日正式將安大略湖的名稱從「安大略湖(Lake Ontario)」改為「美國湖(Lake America)」，但這項更改僅會顯示給美國境內的使用者。

谷歌在官方新聞部落格中表示，之所以做出這項調整，是因為，「我們會更新谷歌地圖，以反映官方政府來源中的名稱變更。」

因此，不同地區的使用者會看到不同名稱：美國使用者會看到「美國湖(Lake America)」；加拿大使用者仍會看到「安大略湖(Lake Ontario)」；美國與加拿大以外的使用者則會同時看到兩個名稱。

谷歌表示，這項更新符合其長期以來針對「不同國家對同一水域使用不同名稱」的政策，目前相關更新已開始逐步推出。

蘋果地圖已開始將安大略湖改為「美國湖（Lake America）」，成為繼谷歌地...
蘋果地圖已開始將安大略湖改為「美國湖（Lake America）」，成為繼谷歌地圖後又一個採用新名稱的主要地圖服務。（截取自蘋果地圖）

精華 FAQ

  • 蘋果地圖並未立刻全面更新，而是自9月1日起逐步把安大略湖顯示為「美國湖」，部分使用者仍可先看到原名，顯示資料與介面正處於過渡期。

  • 因為MapQuest公開表示不會配合川普的改名要求，堅持使用安大略湖的歷史名稱，這種表態引發大量關注與下載，意外登上蘋果App Store免費榜首。

  • 谷歌地圖已於8月29日更新為「美國湖」，但只對美國使用者顯示；加拿大使用者仍見「安大略湖」，美加以外地區則可能同時看到兩個名稱。

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