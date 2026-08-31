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美最高法院5：4准白宮宴會廳續建 川普獲重大勝利

中央社／華盛頓31日綜合外電報導
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川普視察白宮宴會廳工程。（路透檔案照）
川普視察白宮宴會廳工程。（路透檔案照）

美國最高法院今天裁定，准許美國總統川普繼續進行白宮大型宴會廳的地面工程。這項判決標誌著他第二任期關鍵計畫訴訟案的重大勝利。

法新社報導，以保守派占多數的美國最高法院以5比4裁定，推翻下級法院先前要求停工的命令。值得注意的是，首席大法官羅伯茲（John Roberts）選擇與3位自由派大法官站在同一陣線表達異議。

羅伯茲8月21日曾發布臨時命令，暫准宴會廳工程繼續施工，等待最高法院進一步處理。

川普則在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我很高興地宣布，美國聯邦最高法院剛剛做出有利於『宴會廳/軍事綜合體』的判決，該計畫將得以興建，不再面臨任何附帶條件、疑慮或威脅。」

精華 FAQ

  • 最高法院以5：4裁定，允許白宮大型宴會廳的地面工程繼續進行，並推翻下級法院先前要求停工的命令，讓工程暫時得以持續施工。

  • 這被視為川普第二任期關鍵計畫訴訟案的重大勝利，不僅保住工程進度，也顯示其政策在最高法院獲得多數保守派大法官支持。

  • 首席大法官羅伯茲與3位自由派大法官站在同一陣線表達異議；羅伯茲先前也曾發布臨時命令，暫准工程在最高法院進一步處理前繼續。

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