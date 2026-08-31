川普再槓上NBC主持人 要求FCC「譴責或懲罰」韋爾克

川普總統(左)2019年5月3日在白宮受訪時，NBC記者韋爾克(右一)向其提問。(路透)

川普 總統再度對媒體開砲。川普30日在自家社群發文，點名NBC主持人韋爾克(Kristen Welker)播出「假新聞」。韋爾克在節目中表示，川普背書的候選人選舉結果「喜憂參半」，但川普稱他背書的候選人成功率是99%、100%，並要求聯邦通信委員會(FCC)「譴責或懲罰」她。

CNN報導，川普在貼文中，將韋爾克稱為「不受歡迎的主持人」，並稱她主持的節目「會晤新聞界」(Meet the Press)已經變成「會晤假新聞」(Meet the Fake Press)。川普並附上一張圖表，內容稱其背書的候選人當選率高達98%~100%。

川普表示，希望FCC主席卡爾(Brendan Carr)「能認真對待此一對國家的威脅」。

川普後來又再發文，用全大寫字母抱怨「虛假民調 」，並表示「必須對此採取行動」、「FCC來救場了」。

對此，FCC委員會中唯一的民主黨籍委員戈麥斯(Anna Gomez)在X平台上回應川普表示：「FCC無權懲罰本屆政府不喜歡的記者」，「這些對新聞自由的威脅非常危險，這破壞了我們民主的根基」。

CNN報導指，韋爾克的發言來自NBC的報導內容，該報導指出，本月稍早「有六名川普背書的眾議員及州長候選人在初選中落敗」。

川普今年6月上韋爾克的「會晤新聞界」節目時，兩人就曾針對「反司法武器化基金」議題爆發衝突，雙方數度搶話、互不相讓，最終川普憤怒提前結束採訪離場。

川普貼文：https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117184581053116309