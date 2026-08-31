我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／約克維奇5盤大戰輸球「體力明顯跟不上」爆冷遭淘汰

馬杜洛瘦了？首曬穿運動服獄中照片 稱「立場堅定不移」

川普再槓上NBC主持人 要求FCC「譴責或懲罰」韋爾克

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統(左)2019年5月3日在白宮受訪時，NBC記者韋爾克(右一)向其提問。...
川普總統(左)2019年5月3日在白宮受訪時，NBC記者韋爾克(右一)向其提問。(路透)

川普總統再度對媒體開砲。川普30日在自家社群發文，點名NBC主持人韋爾克(Kristen Welker)播出「假新聞」。韋爾克在節目中表示，川普背書的候選人選舉結果「喜憂參半」，但川普稱他背書的候選人成功率是99%、100%，並要求聯邦通信委員會(FCC)「譴責或懲罰」她。

CNN報導，川普在貼文中，將韋爾克稱為「不受歡迎的主持人」，並稱她主持的節目「會晤新聞界」(Meet the Press)已經變成「會晤假新聞」(Meet the Fake Press)。川普並附上一張圖表，內容稱其背書的候選人當選率高達98%~100%。

川普表示，希望FCC主席卡爾(Brendan Carr)「能認真對待此一對國家的威脅」。

川普後來又再發文，用全大寫字母抱怨「虛假民調」，並表示「必須對此採取行動」、「FCC來救場了」。

對此，FCC委員會中唯一的民主黨籍委員戈麥斯(Anna Gomez)在X平台上回應川普表示：「FCC無權懲罰本屆政府不喜歡的記者」，「這些對新聞自由的威脅非常危險，這破壞了我們民主的根基」。

CNN報導指，韋爾克的發言來自NBC的報導內容，該報導指出，本月稍早「有六名川普背書的眾議員及州長候選人在初選中落敗」。

川普今年6月上韋爾克的「會晤新聞界」節目時，兩人就曾針對「反司法武器化基金」議題爆發衝突，雙方數度搶話、互不相讓，最終川普憤怒提前結束採訪離場。

川普貼文：https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117184581053116309

精華 FAQ

  • 因為韋爾克在節目中提到，川普背書的候選人選舉結果呈現喜憂參半；川普則認為這是假的報導，並指她播出假新聞。

  • 川普在貼文中要求FCC主席卡爾認真看待此事，並希望FCC對韋爾克「譴責或懲罰」，還稱FCC會出面「救場」。

  • 戈麥斯表示，FCC沒有權力懲罰本屆政府不喜歡的記者，並警告這類針對新聞自由的威脅非常危險，會破壞民主的根基。

川普 民調

上一則

美伊戰火重燃 美軍空襲荷莫茲海峽小島 伊朗報復攻擊約旦

下一則

彭博：川普對伊朗發動經濟戰 考驗習近平普亭「安全俱樂部」

延伸閱讀

執照遭提前審查 ABC、迪士尼、8地方電視台怒告FCC

執照遭提前審查 ABC、迪士尼、8地方電視台怒告FCC
川普轟CNN 卻讚民調分析師「說出大實話」：別開除他

川普轟CNN 卻讚民調分析師「說出大實話」：別開除他
FCC威脅撤廣播執照 迪士尼與ABC提告控報復

FCC威脅撤廣播執照 迪士尼與ABC提告控報復
李維特傳加入The View惹怒川普？ ABC澄清僅受邀擔任來賓

李維特傳加入The View惹怒川普？ ABC澄清僅受邀擔任來賓

熱門新聞

川普總統24日在白宮。(路透)

川普宣布國家緊急狀態 恐劍指中國

2026-08-26 22:21
川普總統周四簽署文件，下令將安大略湖（Lake Ontario）更名為「美國湖」（Lake America）。（路透）

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

2026-08-27 14:13
川普總統（Donald Trump）周五造訪休士頓期間，宣布將成立一所全新的軍事「太空學院」（Space Academy）。（美聯社）

川普宣布打造「太空版西點軍校」太空人神回1句笑翻全場

2026-08-28 16:55
美國總統川普27日在他的社群平台上，貼出一張自製的美國歷任最佳總統評比圖表。 （美聯社）

支持率跌谷底卻自封「最偉大總統」？ 川普把自己排在華盛頓、林肯前

2026-08-28 08:10
民主黨密西根州聯邦參議員候選人薩依德在底特律演講。(路透)

種族歧視第二夫人 參議員候選人薩依德惹怒密州13萬選民

2026-08-30 10:13
美加貿易談判，美方由貿易代表葛里爾(左)主談，到後期商務部長盧特尼克也插一腳。(路透)

美加貿易協定破裂 關鍵72小時 因為他全面翻盤？

2026-08-24 05:12

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛