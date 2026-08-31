川普不滿NBC評論要無權限的FCC懲處 下指導棋惹議

川普不滿NBC主持人韋爾克的採訪，聲言要向FCC投訴。圖為2020年總統大選時，韋爾克主持川普與拜登的辯論。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普因不滿NBC對共和黨初選的報導，公開要求FCC懲處記者，但FCC並無此權限，事件也再度引發外界對新聞自由與行政施壓的批評。

川普 總統不滿國家廣播公司(NBC)新聞節目主持人克莉絲汀·韋爾克(Kristen Welker)對共和黨初選 的評論，公開呼籲聯邦通信委員會(FCC)予以「譴責或懲處」，不過FCC無此權限，但川普公然對FCC下指導棋的舉動已引發爭議。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普30日發文舉報NBC女記者韋爾克，並以FCC頂頭上司之姿下令「譴責或懲處」，川普還在另一篇貼文用大寫字母譴責「虛假民調」，強調「必須採取行動」，並補充道：「看FCC的了！」被外界視為川普迄今指揮FCC遂行其意願最露骨的舉動。

同時川普發布一篇長文，抨擊韋爾克對共和黨初選的錯誤報導：「韋爾克這位曾經輝煌的『會晤新聞界』(Meet the Press，如今卻被戲稱為『假新聞』)節目不受歡迎的『主持人』，剛剛聲稱川普對候選人的支持『結果好壞參半 』。

FCC官網明確指出「不能阻止任何特定觀點的傳播」，唯一的民主黨籍委員安娜·戈梅茲(Anna Gomez)隨後透過社群平台X發文指出：「FCC無權懲罰本屆政府不喜歡的記者。」並強調：「這些對新聞自由的威脅實屬危險，會破壞我們民主根基，而且在民主制度沒有立足之地。」同時NBC也力挺自家記者：「韋爾克是新聞界最優秀記者之一，我們支持她。」

不過川普任命的FCC主席卡爾(Brendan Carr)向來對川普言聽計從，今年3月，川普不滿美國廣播公司(ABC)對伊朗戰事的報導，透過自創社群平台「真實社群」(Truth Social)投訴，於是卡爾就威脅要吊銷ABC廣播執照；還有4月份，川普呼籲解雇深夜脫口秀主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)隔天，卡爾下令提前審查ABC旗下地方電視台八張離到期尚有一段時日的許可證。

卡爾以調查迪士尼多元化做法為由，為這項不同尋常的行動辯護，同時也指控NBC母公司有線巨擘康卡斯特(Comcast)內部存有「令人反感的多元化、公平和包容(DEI)歧視」，不過ABC母公司迪士尼(Disney)本月稍早以違反憲法第一修正案為由，正式對FCC提告。