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伊戰滿6個月 當初奉命撤離的外交官及眷屬重返中東駐地

編譯彭馨儀／綜合報導
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在美伊開戰滿六個月之際，美國駐中東使領館人員及眷屬逐步重返駐地。圖為國務卿魯比歐...
在美伊開戰滿六個月之際，美國駐中東使領館人員及眷屬逐步重返駐地。圖為國務卿魯比歐(左二)6月24日在美國駐科威特大使館與臨時代辦巴特勒(左一)出席升旗儀式。(美聯社)

伊朗戰爭初期，許多美國外交官奉令離開駐地近六個月後，他們及其部分家屬已開始陸續返回美國駐中東各地的使館。

美聯社報導，儘管大多數使館尚未立即恢復全部人力，但從本周開始，國務院已開始解除部分人員配置與其他限制。

報導指出，這些變化未必反映出川普政府對伊朗政策的轉變，該政策目前側重於經濟而非軍事衝突。相反地，這些變化主要是出於人力資源政策的法律規定，限制外交官在離開駐地期間，領取本人薪資與及眷屬福利的時間。

28日，伊朗戰爭爆發屆滿六個月之際，美國駐卡達(Qatar)、科威特(Kuwait)與巴林(Bahrain)大使館宣布允許外交官眷屬返回，但巴林與科威特的這項規定僅適用於18歲以上的家庭成員。

本周稍早，所有在以色列工作的美國政府雇員家屬，以及在黎巴嫩工作的21歲以上人員家屬，均已獲准(go-ahead)返回。

今年3月，由於伊朗開始對美國與以色列的攻擊進行報復，目標涵蓋美國的大使館與軍事設施等利益，並在該地區各國製造混亂，這些大使館當時都被置於「強制離境」(ordered departure)或「授權離境」(authorized departure)狀態。

「強制離境」是所有非必要人員及其家屬必須離開該國；「授權離境」則是被認定為非必要的人員及其家屬可以選擇離境。

然而，相關規定對這些狀態設有時間限制，並在生效六個月後開始陸續到期，受影響的外交官及其家屬將失去住房與其他福利，給外交人員帶來極大困擾。

為了應對這種情況，國務院設立一項新狀態「受限運作」(restricted operations)，要讓使館恢復正常運作。每個受影響的使館將根據具體情況，自行決定適當的人員配備、家屬隨行狀況以及薪資福利。

戰爭初期，該地區另外五個國家的使館也曾命令外交官及其家屬撤離，預計其中部分使館的狀態很快也會有所調整。

國務院表示，「我們將繼續致力於在此過程中為員工及其家屬提供支持，並將透過適當管道及時通報最新進展。」

精華 FAQ

  • 主因是戰爭初期的離境限制已到6個月期限，若繼續留在外地，相關人員將失去薪資、住房與眷屬福利，因此國務院開始分批讓他們返回。

  • 卡達、科威特與巴林的大使館已宣布可讓外交官眷屬返回；其中巴林與科威特僅限18歲以上家庭成員。以色列與黎巴嫩相關人員家屬也已獲准返駐。

  • 國務院以「受限運作」取代部分離境狀態，讓各使館依實際情況決定人員配置、家屬隨行與薪資福利安排，以逐步恢復正常運作。

伊朗 國務院 以色列

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