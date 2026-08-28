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安大略湖17世紀就命名 比美國建國還早 自家人也批川普改名「太小氣」

編譯盧炯燊／綜合報導
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川普將安大略湖改名，圖為一群加拿大鵝游在加拿大這邊的安大略湖，背景是多倫多的中央...
川普將安大略湖改名，圖為一群加拿大鵝游在加拿大這邊的安大略湖，背景是多倫多的中央島。(路透)

總統川普27日簽署行政命令，將「安大略湖」(Lake Ontario) 改名為「美國湖」(Lake America)，然而從歷史、國際法、乃至美國多個州都不承認及採納，川普這個做法可能只能算是美加貿易戰中的政治噱頭。

綜合NBC、今日美國報等媒體報導，歷史學者指出，安大略湖的名稱在美加兩國建國前就已存在。歷史紀錄顯示，歐洲探險家早在17世紀(約1660年代)就將此名稱記錄在北美地圖上，至今已超過400年。

安大略最早源於原住民溫達特族(Wendat Nation)的詞彙「oniatarí:io」，意思是「美麗而偉大的湖泊」，加拿大的安大略省也是因為此湖名字而得名。

川普有權要求聯邦政府機構承認新名稱。這意味著，國家海洋暨大氣總署(NOAA)、美國地質調查局(U.S. Geological Survey或美國陸軍工兵團(Army Corps of Engineers)等聯邦機構製作的地圖，都必須採用「美國湖」這一名稱。

但是加拿大總理卡尼(Mark Carney)隨即在社媒發文，指安大湖的名稱早於加拿大及美國建國，加拿大人實事求是地稱它為安大略湖，過去如此，現在如此，將來也如此。

安省長福特(Doug Ford)、工業部長趙美蘭(Mélanie Joly)嚴正表態，加拿大現在與未來都只會稱其為「安大略湖」，絕不理會美方的單方面更名。

魁北克省溫達特族大酋長皮卡德(Pierre Picard)發聲明譴責，直斥「川普試圖抹殺我們的歷史」。

在美國國內，紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)在社媒回應，「紐約州不會那樣稱呼它」。與加拿大及紐約州接壤的佛蒙特州共和黨州長斯科特(Phil Scott)，形容川普的決定「小氣且令人失望」。

國際上也不會承認，歷史地圖與國際地理學界並不受美國總統行政命令約束。私人機構也沒有義務跟進，將安大略湖改稱為「美國湖」。川普了解這一點：他去年更改墨西哥灣的名稱後，美聯社(Associated Press)拒絕將其稱為「美國灣」。

精華 FAQ

  • 川普將安大略湖改名為「美國湖」，但加拿大總理卡尼率先表態不承認，強調該湖名稱早於兩國建國，未來也只會稱安大略湖。

  • 歷史學者指出，安大略湖名稱早在17世紀就已出現在地圖上，源自原住民語詞，存在已超過400年，遠早於美國與加拿大建國。

  • 紐約州州長霍楚明言不會改稱，佛蒙特州州長也批評此舉小氣又失望；國際地理界與私人機構同樣不受美國行政命令約束。

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