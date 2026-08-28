安大略湖改名「美國湖」 川普簽了：只缺一個洋了

美加爭議再另起一章，川普總統27日簽署行政命令要把位於美加交界的安大略湖改名為「美國湖」，還稱要把太平洋或大西洋改名。（歐新社）

美國與加拿大 之間爭端加劇，你來我往爆發關稅戰之後，川普 總統27日在白宮 橢圓形辦公室簽署行政命令，把「安大略湖」(Lake Ontario)的名稱在美國國內改用「美國湖」(Lake America)，並指示內政部在美國地理名稱服務系統完成更新。川普的總統專用辦公桌「堅毅桌」(Resolute Desk)後方，豎立著五大湖地圖看板，安大略湖的位置用紅色字體寫著「美國湖」。川普身旁還有另一張地圖，上面寫著「讓五大湖變得更偉大」(MAKING THE GREAT LAKES EVEN GREATER)。

安大略湖位於五大湖的最東端，52%的湖面位於加拿大，原意為湖水美麗廣闊。（歐新社）

川普簽署命令時說，該通知的人都通知了，已經完成一切必要手續。他說：「這是官方命令，立即生效。」

不過，根據行政命令文字，改名則將在30天內完成。

美加爭端加劇 加總理：永遠都是安大略湖

加拿大總理卡尼(Mark Carney)回拒川普的改名措施，在社群媒體發文引用安大略湖的美洲原住民根源指出，已有400年歷史的湖泊名字在加拿大聯邦成立之前就有，也比美國「獨立宣言」更早，名稱意指「湖水美麗，湖泊廣闊」。

卡尼說：「加拿大人同時明白，名稱現實意味著它叫安大略湖，以前、現在、永遠都是。」

安大略省長福特(Doug Ford)在社群媒體X發文寫道：「對加拿大人以及世界其他地方來說，它就是安大略湖，現在是，永遠都是。」

美國與加拿大邊境共享五個大湖，紐約州就在安大略湖湖岸。民主黨籍紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在X發文回應白宮聲明表示，紐約州不會使用「美國湖」的名稱。

安大略湖名稱源於休倫原住民(Huron Indigenous)詞彙「oniatarí:io,」，意思是「閃亮水之湖」，湖泊名稱在歐洲人前來北美定居之前就存在。建立於1867年的安大略省，名字則來自於安大略湖。

安大略湖湖面約52%位於加拿大境內，48%在美國境內。

川普表示，改名行動並不是要傳達任何特殊地緣政治訊息，不過加拿大在貿易、軍事問題方面「長久以來一直對我們敲竹槓」。川普說：「加拿大希望被當成一個州來對待，但他們又不是一個州。」他表示，加拿大官員都是一些「討人厭的人」(nasty people)。

川普對在場媒體說，更改水域名稱的行動可能還沒結束。他說：「我們有一個灣，也有一個湖，現在只缺一個洋了。」川普去年將墨西哥灣(Gulf of Mexico)改名「美國灣」(Gulf of America)。