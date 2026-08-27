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避免被川普卡脖子 哈佛曾研議赴歐加開辦MBA學程

編譯陳律安／綜合外電
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哈佛大學似乎有意在國外增設據點，商學院證實，去年確曾進行海外運作的相關討論，儘管...
哈佛大學似乎有意在國外增設據點，商學院證實，去年確曾進行海外運作的相關討論，儘管最後相關計畫無疾而終。 （路透）

哈佛大學商學院曾研議在歐洲與加拿大提供企業管理碩士（MBA）課程，若成真將打破僅在波士頓授課的傳統，可能是為了因應川普政府去年威脅要停發國際學生簽證

英國金融時報（FT）報導，知情人士透露，哈佛商學院去年與潛在合作夥伴洽談，包括葡萄牙的新里斯本大學商業經濟學院、瑞士洛桑管理學院、倫敦商學院 及多倫多大學。

洛桑管理學院校長巴赫（David Bach）證實，去年在國際學生簽證面臨威脅後，雙方曾進行初步討論，內容包括由哈佛教師授課、讓MBA一年級生在洛桑管理學院上課，洛桑也可能參與部分教學。

哈佛商學院也證實，一年前確實有進行海外運作相關討論，「在簽證環境不明朗之際，我們在美國以外地區評估各種選項。很幸運的，簽證最後並未受限，因此沒有進行進一步評估」。

不過，在本月稍早，哈佛大學校董會成員庫耶爾（Mariano-Florentino Cuéllar）表示，哈佛整體而言正「進一步積極評估在海外設立據點」。

相關討論，凸顯哈佛大學聯邦補助款與白宮角力。川普政府指控該校未能遏止反猶太主義並限制言論自由，並透過削減聯邦補助、祭出懲罰措施，施壓校方改革治理。

之後哈佛大學成功透過法律程序，暫緩川普政府部分措施，但仍遭削減若干聯邦補助，同時也面臨政府對美國高等教育界施加的更廣泛壓力，要求大學接受更多政治審視。

哈佛過去曾在海外為企業主管開設短期課程，但若把最具代表性的兩年制MBA課程搬到美國以外地區，將打破該校長期以來只在波士頓校區進行實體MBA教學的傳統。這所常春藤盟校的兩年制MBA學費為17萬美元。

精華 FAQ

  • 知情人士指出，主要是為了因應川普政府曾威脅停發國際學生簽證，避免招生與教學受到影響，因此評估在美國以外提供MBA課程的可能性。

  • 報導提到，哈佛商學院曾接觸葡萄牙新里斯本大學商業經濟學院、瑞士洛桑管理學院、倫敦商學院及多倫多大學，討論可能的合作與授課安排。

  • 哈佛商學院表示，因為之後國際學生簽證並未真的受限，所以相關海外方案沒有再往下評估；不過哈佛整體仍被認為正在更積極檢視海外設點可能。

川普 哈佛大學 學生簽證

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