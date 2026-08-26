貝森特購債計畫 遭「導師」朱肯米勒投書痛批

傳奇基金經理人朱肯米勒(Stanley Druckenmiller)投書，嚴詞批評財長貝森特決定擴大回購長債以壓低殖利率的舉措。(路透)

億萬富豪投資人、同時也是財長貝森特 (Scott Bessent)早期擔任避險基金交易員時的導師朱肯米勒(Stanley Druckenmiller)，投書批評這位財政部 長採取支出數十億元回購美國公債的計畫是一大錯誤。

朱肯米勒在「華爾街日報」24日刊出的投書中表示，「政府若捍衛價格，讓價格背離基本面，總是會輸」。

朱肯米勒是在回應貝森特近期釋出的訊號。貝森特稍早宣布財政部將擴大回購長天期公債，而這是一項罕見的措施，旨在透過壓低長期融資成本來提振經濟。

朱肯米勒表示：「我50年來都依循一個簡單的前提交易：市場會彙整任何委員會都無法掌握的資訊，而價格正是這些資訊傳達給決策者的方式。」「長天期美國公債殖利率 是全球最重要的價格。它也是美國僅存的唯一財政紀律約束者。」

他說，人為壓低殖利率，無論省下多少個基點的利息成本，最終都可能以數倍於此的代價，換來更多的不解決財政問題的拖延，接下來更會進一步消耗花了兩個世紀才累積起來的資產，即「美國公債市場的公信力」。此外，一旦市場相信財政部正在捍衛某個價格，每一次殖利率上升都會變成對政府決心的考驗，而為了通過一次又一次的考驗，政府就必須不斷擴大操作規模。

這篇措辭強烈的評論文章，凸顯外界對貝森特試圖影響公債殖利率的強烈反彈。朱肯米勒認為，問題不只是財政部試圖影響債市的行為本身就是錯的，在當前經濟環境下，此舉也缺乏合理性。他指出，要真正解決問題的答案很直接，首先，讓公債回購回到原本宣稱的目的：小規模、定期、針對較早發行的舊公債的流動性操作，並在每季再融資公告時公布；絕不能在非例行時點，因為殖利率上升而臨時出手。其次，應該誠實地延長債務期限，並接受市場決定的價格。

朱肯米勒此前曾稱讚貝森特轉入政界的表現。貝森特過去經營自己的避險基金時，曾每天與朱肯米勒通話。兩人早年都曾在索羅斯旗下工作，而索羅斯本人在金融市場上的影響力，也曾讓他與各國政府及央行站在對立面。