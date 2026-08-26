貝森特購債計畫 遭「導師」朱肯米勒投書痛批
億萬富豪投資人、同時也是財長貝森特(Scott Bessent)早期擔任避險基金交易員時的導師朱肯米勒(Stanley Druckenmiller)，投書批評這位財政部長採取支出數十億元回購美國公債的計畫是一大錯誤。
朱肯米勒在「華爾街日報」24日刊出的投書中表示，「政府若捍衛價格，讓價格背離基本面，總是會輸」。
朱肯米勒是在回應貝森特近期釋出的訊號。貝森特稍早宣布財政部將擴大回購長天期公債，而這是一項罕見的措施，旨在透過壓低長期融資成本來提振經濟。
朱肯米勒表示：「我50年來都依循一個簡單的前提交易：市場會彙整任何委員會都無法掌握的資訊，而價格正是這些資訊傳達給決策者的方式。」「長天期美國公債殖利率是全球最重要的價格。它也是美國僅存的唯一財政紀律約束者。」
他說，人為壓低殖利率，無論省下多少個基點的利息成本，最終都可能以數倍於此的代價，換來更多的不解決財政問題的拖延，接下來更會進一步消耗花了兩個世紀才累積起來的資產，即「美國公債市場的公信力」。此外，一旦市場相信財政部正在捍衛某個價格，每一次殖利率上升都會變成對政府決心的考驗，而為了通過一次又一次的考驗，政府就必須不斷擴大操作規模。
這篇措辭強烈的評論文章，凸顯外界對貝森特試圖影響公債殖利率的強烈反彈。朱肯米勒認為，問題不只是財政部試圖影響債市的行為本身就是錯的，在當前經濟環境下，此舉也缺乏合理性。他指出，要真正解決問題的答案很直接，首先，讓公債回購回到原本宣稱的目的：小規模、定期、針對較早發行的舊公債的流動性操作，並在每季再融資公告時公布；絕不能在非例行時點，因為殖利率上升而臨時出手。其次，應該誠實地延長債務期限，並接受市場決定的價格。
朱肯米勒此前曾稱讚貝森特轉入政界的表現。貝森特過去經營自己的避險基金時，曾每天與朱肯米勒通話。兩人早年都曾在索羅斯旗下工作，而索羅斯本人在金融市場上的影響力，也曾讓他與各國政府及央行站在對立面。
他認為財政部若刻意捍衛某個債券價格、壓低殖利率，就是讓價格脫離基本面，最後不僅無法解決問題，還會侵蝕美國公債市場的公信力。 他指出長天期美國公債殖利率是全球最重要的價格之一，也是美國目前少數仍能約束財政紀律的力量，市場訊號不應被政府人為扭曲。 朱肯米勒主張回購應回到原本的小規模、定期流動性操作，只針對較早發行的舊債，並在每季再融資公告時公布，同時誠實延長債務期限、接受市場定價。
精華 FAQ
他認為財政部若刻意捍衛某個債券價格、壓低殖利率，就是讓價格脫離基本面，最後不僅無法解決問題，還會侵蝕美國公債市場的公信力。
他指出長天期美國公債殖利率是全球最重要的價格之一，也是美國目前少數仍能約束財政紀律的力量，市場訊號不應被政府人為扭曲。
朱肯米勒主張回購應回到原本的小規模、定期流動性操作，只針對較早發行的舊債，並在每季再融資公告時公布，同時誠實延長債務期限、接受市場定價。
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