川普：擬將安大略湖改為「美國湖」 加拿大人：愈聽愈火大

川普25日聲稱正考慮將安大略湖更名為「美國湖」。安大略湖位於美國與加拿大交界處，湖區北接加拿大安大略省，南鄰美國紐約州。圖為安大略湖畔的多倫多市。(路透)

美國與加拿大 貿易戰升溫之際，川普 總統24日在「真實社群」(Truth Social)發文表示，美國正在「嚴肅考慮」把安大略湖(Lake Ontario)改名「美國湖」(Lake America)，「因為我們估計不會再跟安大略省做太多生意了」。但民主黨密西根州聯邦眾議員黛比‧丁格爾(Debbie Dingell)25日諷刺說，川普乾脆拿最親近的私人助理娜塔莉‧哈普 (Natalie Harp)命名，把安大略湖改名「娜塔莉湖」。

丁格爾在社群媒體X發文對川普隔空喊話道：「我們就叫它娜塔莉湖吧。這樣我們就知道你會開始保護五大湖了。」

安大略湖名稱由來早在美國或加拿大建國之前，源於休倫原住民(Huron Indigenous)詞彙「oniatarí:io,」，意思是「閃亮水之湖」，湖泊名稱在歐洲人前來北美定居之前就存在。

建立於1867年的安大略省，名字則來自於安大略湖。安大略省是加拿大人口最多的省，也是美國十多州的最大出口目的地。

美聯社報導，川普去年發布行政命令把「墨西哥灣」(Gulf of Mexico)改名為「美國灣」(Gulf of America)，喊出要為安大略湖改名的宣示，凸顯了川普言論與貿易政策在很大程度上已經揚棄了華府與渥太華之間原本的親密關係。

對於川普的改名說法，安大略省居民巴特勒(Paul Butler)對美聯社說：「這令人失望。」他也說：「愈聽愈讓人火大。」

安大略省居民懷斯曼(Patricia Wiseman)則表示，川普愛怎麼說都沒關係，改名絕不可能發生，「因為加拿大人非常堅韌」。

就在美、加兩國因為貿易戰而相互指責的同時，川普25日否認曾因魁北克省使用法語而向加拿大施壓。

川普二度執政之後開始對加拿大展開「第51州」挑釁，加拿大總理卡尼(Mark Carney)24日在魁北克對媒體說，法語是基本權利。卡尼也用法語說道，美加談判代表在觀點上存在「巨大鴻溝」。卡尼周末期間則對美方對法語及魁北克文化做出威脅表示遺憾，並用法語對媒體說無法接受這些威脅。