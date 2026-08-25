史上最大規模…川普政府擬撤銷20萬人簽證 鎖定申請政庇者

對於取得商務或旅遊簽證卻又申請政治庇護者，川普總統(左)擬取消他們的簽證，人數估計多達20萬人。右為國務卿魯比歐。 (歐新社)

川普 政府準備吊銷已申請或正尋求美國庇護身分的外國人士商務和旅遊簽證 ，影響多達20萬人；若此措施得以實施，將成為美國史上規模最大的單次簽證吊銷行動，且可能面臨法律訴訟。

國務院 正與國安部協調

美聯社和兩名美國官員取得的國務院文件顯示，除非受到質疑或修改，否則國務院預計在未來數周內宣布，撤銷2016年到2026年間簽發、持有人已經或正在尋求庇護的B1和B2簽證，此舉將與國土安全部協調進行。

國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott)說：「我們正與國土安全部協調，查明並撤銷那些聲稱短期訪美，隨後申請庇護以永久居留的外國人非移民簽證。」

皮戈特拒絕評論可能被撤銷的簽證數量，僅表示程序仍在進行中，撤銷數量會不斷變化並將滾動辦理。

官員表示，撤銷簽證並不一定代表當事人會立即被驅逐出境，目前大多數庇護申請正在審理中者將被重新歸類，但會失去商務或旅客身分。

川普總統第二任期以來，不斷收緊對簽證申請的限制，包括要求提供更多社群媒體資料、要求繳納昂貴保證金才能辦理簽證，甚至直接禁止向某些國家公民核發簽證。

B1簽證通常用於商務旅行，B2簽證則多用於旅遊、探親或就醫；目前申請這兩類簽證者須確認不會在美國申請庇護，並證明有意返回母國。

18個月已撤逾17萬簽證

過去18個月以來，國務院已撤銷約17萬5000件簽證，對象包括被判刑或被控涉及酒駕、性侵、搶劫等罪行者，以及公開反對美國政策，尤其是中東政策的外國人。

此外，川普政府嚴厲打擊「生育旅遊」，即外國孕婦來美生產以讓子女取得出生公民權；川普多次試圖廢除出生公民權，但都遭最高法院等法院駁回。

美聯社取得的國務院文件顯示，當局對目前B1、B2簽證持有者的審查，是在美國公民及移民服務局(USCIS)收到相關庇護申請的資料後展開。

副國務卿抨擊虛假申庇

副國務卿藍道(Christopher Landau)24日在社群平台X發文，抨擊試圖利用旅遊簽證和商務簽證進入美國、隨後申請庇護的人，寫道：「美國乃至全世界的人們都受夠了假的庇護申請，庇護不該成為規避移民法的漏洞」，美國的移民系統「長期被輕率的庇護申請淹沒」。

路透指出，川普持續推動打壓移民的政策，包括撤銷簽證與綠卡、大規模驅逐出境等，藉此改善國內安全。

人權組織則批評，聯邦針對移民的行動侵犯言論自由與正當程序權利，並對少數族裔造成不安全環境，關切種族偵防(racial profiling)等問題。