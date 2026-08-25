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H-1B簽證再變 國安部要收10.3萬元 含境內申請者

記者顏伶如／綜合報導
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國安部24日推出H-1B收費新規，包括已在美境內的多數新申請者，都要繳交10萬3...
國安部24日推出H-1B收費新規，包括已在美境內的多數新申請者，都要繳交10萬3265元申請費用，在醫院、研究機構等申請者可享豁免。(路透)

川普政府去年9月宣布H-1B工作簽證申請加收10萬元費用規定，今年6月遭到波士頓聯邦法院推翻。國土安全部24日推出H-1B收費新規，包括已經在美國境內的絕大多數新申請者，都要繳交10萬3265元申請費用，但醫院、研究機構以及其他非營利組織的H-1B申請人可享豁免不必繳費。

華爾街日報報導，收費新規可望為政府帶來88億收入，用來資助合法移民系統，包括為移民和海關執法局(ICE)提供經費。

國安部在文件中說，申請人必須在政府決定是否批准H-1B簽證之前支付這筆費用。收費新規生效之前，有30天時間開放公眾評論。國安部指出，新規將讓雇主不太可能在有合格、高技能美國勞工的情況下還聘用H-1B勞工。

繳交10萬3265元申請費的新規，將取代去年宣布的10萬元申請費規定。聯邦法院6月裁決指出，收費措施超出行政部門權限，川普總統簽署行政命令宣布規定的手段並未遵守適當程序。國安部24日宣布收費新規則，則遵循聯邦流程規定。

華爾街日報分析，收費提案如果拍板定案，將對科技、金融領域帶來沉重負擔，這兩個領域仰賴H-1B簽證從美國大學聘用頂尖的國際畢業生。去年川普政府宣布收費規定時，通常為員工支付簽證費用的企業基本上不受影響，因為收費對象是仍在海外地區的外籍人士，大多數新聘員工則是已經持學生簽證進入美國的國際學生。

華爾街日報報導，川普政府目前也在考慮對國際學生畢業之後的「實習許可計畫」(OPT)收取10萬元費用。根據公開的聯邦文件追蹤紀錄，提案目前正在白宮等待最終批准。

許多矽谷及華爾街公司通常會先透過OPT計畫聘用國際學生，然後為學生擔保H-1B或其他專業簽證。不過，川普總統主張，這項旨在聘請高技術外籍勞工的計畫，被用來搶走美國勞工的飯碗。

國會在1990年設立H-1B簽證計畫，每年為雇主提供6萬5000個技術勞工簽證，另外有2萬個簽證名額提供給擁有美國大學高等學位的勞工。

精華 FAQ

  • 新規要求絕大多數在美國境內的新H-1B申請者，須在核准前繳交10萬3265元費用；醫院、研究機構及其他非營利組織則可豁免。

  • 因為矽谷與華爾街常透過H-1B與OPT延攬國際學生與高技能人才，高額費用將大幅提高聘僱成本，可能削弱企業招募海外畢業生的意願。

  • 先前版本因程序與權限問題遭聯邦法院推翻；這次國安部改依聯邦流程提出新規，並先開放30天公眾評論，試圖以程序合法性補強。

H-1B 工作簽證 ICE

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