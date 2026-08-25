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簽證新規將生效 哈佛籲國際生：9月15日以前返美

編譯莊瑞萌／綜合報導
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民眾在哈佛大學校園內的約翰哈佛雕像前拍照。哈佛大學建議秋季在校的 J-1 學者與...
民眾在哈佛大學校園內的約翰哈佛雕像前拍照。哈佛大學建議秋季在校的 J-1 學者與 F-1、J-1 學生在9月15日前返美，以維持原有簽證待遇。(美聯社)

國土安全部將於9月15日實施新規，對國際學生與學者的簽證祭出「四年上限」等限制。對此，哈佛大學國際辦公室建議秋季在校的 J-1 學者與 F-1、J-1 學生在此日期前返美，以維持原有簽證待遇。高等教育團體與工會則已提起訴訟，要求暫緩實施。

哈佛校刊「深紅報」(The Harvard Crimson)報導，哈佛大學國際辦公室(Harvard International Office)建議，秋季在美就讀校內課程的 J-1 學者及 F-1 與 J-1 國際學生，盡量在新規9月15日生效前返回美國。新規對生效時已在美境內的學生與學者適用方式不同，在新規生效當天已在美境內者，無需申請延長即可停留至其課程結束日期或畢業後工作許可到期日，最長不超過四年，但現有學生與學者若於9月15日後離境再返回，將在重新入境時適用新規。

新規生效時已在美境內者，將保留 F-1 簽證持有人的60天寬限期與 J-1 簽證持有人的30天寬限期。根據新規，F-1簽證持有人的寬限期將縮短為30天。希望在授權停留期間之後繼續留在美國的學生，將須透過美國移民與公民服務局(USCIS)申請延期。在現行制度下，學生通常透過學校延長課程日期，無需另行向該局申請停留延期。

自7月新規宣布以來，學生一直不確定其實際影響，國際辦公室指出，「我們明白，這項規則變更與其不明確性，已讓高等教育界人人感到困惑與不安，」「但到2026年9月15日生效日前，我們可能還是無法完全釐清當中的部分疑問。」

高等教育團體與工會聯盟稍早已提起訴訟，試圖阻止該規則生效，原告也已向聯邦法官請求初步禁制令，以在訴訟進行期間暫時阻止該規則，但目前尚未獲准。

律師也指稱，該規則將影響美國大學吸引與留住國際人才的能力，這些論點也呼應了哈佛校長賈伯(Alan M. Garber)7月在華盛頓特區一場演講中曾批評指出四年簽證上限「不合常理」，並警告可能阻礙國際學生來美攻讀博士學位。

一名國土安全部發言人透過聲明駁斥這些批評，主張這項新規有其必要性，目的是防止學生簽證制度被濫用。

精華 FAQ

  • 因為新規生效後，若學生或學者先離境再入境，可能立刻受四年上限與新審查規則影響；提前返美可維持原本的簽證待遇與停留條件。

  • 在新規生效當天已在美境內者，原則上可停留至課程結束或工作許可到期，最長不超過4年，並保有F-1與J-1現行寬限期。

  • 高等教育團體與工會聯盟已提起訴訟，並向聯邦法官聲請初步禁制令，希望在訴訟期間暫停新規，但目前尚未獲准。

哈佛大學 移民 簽證

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