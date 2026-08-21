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美債衝破40兆 對民眾有何影響？華府有人在乎？

記者顏伶如／綜合報導
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國債累積超過40兆元，影響政府施政。圖為黃昏時的美國國會。(美聯社)
國債累積超過40兆元，影響政府施政。圖為黃昏時的美國國會。(美聯社)

財政部宣布美國國債超過40兆元，每年光是利息支出就超過1兆元，成為聯邦政府僅次於社安金計畫的第二大支出項目。

怎麼會變成債台高築？

政府支出多年來一直超過稅收，某部分原因與政治決定有關，例如發動戰爭、減稅、新冠疫情期間提供更慷慨的社會安全網，但大部分支出增長屬於自動產生，因為戰後嬰兒潮世代步入退休，導致社安金與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)成本大幅上升。2017年以來，國債規模已經翻倍。

對民眾有何切身影響？

聯邦債務間接影響所有美國人，因為國債限制了政府處理其他優先事項的能力。國債讓借貸成本變高，對某些人產生直接影響。

財務智庫機構「彼得森基金會」(Peter G. Peterson Foundation)執行長彼得森(Michael Peterson)表示，美債利率上升會推高房貸、車貸、信用卡等所有借貸利率。

房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)數據顯示，房貸利率往往跟著10年期美債殖利率起伏，30年期房屋貸款利率如今已攀升到接近6.7%。

華府有人在解決問題？

財政部已採取旨在限制長期國債殖利率上升的措施。財政部長貝森特(Scott Bessent)宣布財政部將擴大政府債券回購計畫之後，國債殖利率19日下跌。

不過，財政部此舉對於解決根本問題並無幫助，效果也相當短暫。10年期與30年期美債殖利率20日便止跌回升。財政部日前則出手支撐日圓，以免政府被迫拋售手中持有的部分美債。

如果要解決國債問題，國會最終將必須加稅、削減開支，或者兩者兼施。

以往某些國會議員以赤字鷹派自居，但財政紀律基本上在華府已經失寵。不過，債券市場釋出的不安訊號可能讓這點出現改變。

非營利政府赤字監督組織「協和聯盟」(Concord Coalition)執行董事波爾多(Carolyn Bourdeaux)表示：「40兆元應該是一記警鐘。」她說：「兩黨導致我們走到今日地步，現在兩黨都有責任改變路線。」

精華 FAQ

  • 最直接的影響是借貸成本上升，因為國債利率會牽動整體市場利率，進而推高房貸、車貸與信用卡利率，民眾的月付壓力也可能增加。

  • 主要原因是政府長期支出大於稅收，再加上戰爭、減稅與疫情紓困等政策因素；同時嬰兒潮世代退休，也讓社安金與Medicare成本大幅增加。

  • 財政部只能透過回購公債等措施短期穩定殖利率，無法解決根本問題；若要改善債務，最終仍得由國會決定加稅、削減開支，或兩者並行。

華府 國債 社安金

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