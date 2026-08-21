40兆美債占美國GDP的125.8% 有8國更嚴重 日本204%居冠

美國國債於19日突破40兆元，圖為紐約的國債鐘。(路透) A screen displays the total U.S. National Debt, which surpassed $40 trillion for the first time according to the Treasury Department, in New York City, U.S., August 19, 2026. REUTERS/Brendan McDermid【作者：路透通訊社，日期：2026-08-19，數位典藏序號：20260820052622165】

聯邦債務總額19日跨越40兆元大關，增速之快超乎外界預期；但若以債務占國內生產毛額(GDP)的比重來計算，美國情況在全球主要經濟體中並不算嚴峻，全球至少有八國的國債 比美國更嚴重，其中日本 國債占GDP的204%。

公共電視網(PBS)報導，聯邦債務總額是指美國政府的總債務，即政府對外部債權人的欠款，加上政府對自身機構的欠款，其中包含多年來持續向社會安全信託基金(Social Security Trust Fund)借款所累積的金額。

若以具體方式形容國債規模，40兆元超越全美所有獨棟住宅價值的中位數總和。

不過，若以債務占國內生產毛額(GDP)的比重來衡量，美國的情況其實還不算太嚴重。

國際貨幣基金(IMF)統計數據顯示，美國政府總債務占GDP比重為125.8%，也就是說，美國所欠下的債務，已超越一整年的經濟產出。

相較之下，全球另有至少八個國家的債務占GDP比重高於美國，依序為：以比重高達204%居全球之冠的日本，其次為新加坡(172%)、蘇丹(169%)、巴林(152%)、義大利(138%)、希臘(137%)、塞內加爾(132%)，以及馬爾地夫(129%)。

日本為何能以超高負債率維持國家運作? 聯準會在2025年的一篇分析文章指出，日本國債高與日本人口高齡化、經濟長期停滯等結構性因素息息相關。

財星(Fortune)雜誌分析，但是日本的債務結構與美國不同，日本的國債絕大多數由國內銀行持有，加上日本家庭儲蓄率高，即使負債沉重，也較不容易因為海外投資人恐慌拋售而引發財政危機。

專家認為，美國國債將在未來數年衝上50兆元，且目前已對債券市場造成明顯壓力，而聯邦政府用於償還國債利息的支出，甚至超過國防與聯邦醫療保險計畫(Medicare)的預算規模。

無黨派財政監督組織「聯邦預算問責委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget)、華盛頓智庫「卡托研究所」(Cato Institute)、智庫「彼得森基金會」(Peter G. Peterson Foundation)等多個研究機構紛紛呼籲國會正視財政赤字問題，分析認為，國會若不及早調整支出與稅收結構，未來能運用的政策選項將更受限，屆時勢必得面對更痛苦且更艱難的抉擇。