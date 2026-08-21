國債破40兆 貝森特壓抑殖利率沒用？顯示華爾街擔憂

國債突破40兆元，財長貝森特採取的穩定措施迄今未見成效。(美聯社)

債券殖利率 上升，推高了消費者和企業的借貸成本，川普政府已將降低利率列為首要目標。財政部長貝森特(Scott Bessent)19日表示，9月9日起回購長期公債的金額加倍，每次操作上限從20億元增加到40億元；回購債券是為了減少10年期至30年期公債的供應量，從而推高其價格，因債券價格上漲時殖利率會下降。即使如此，利率20日仍出現反彈，顯示華爾街 投資者仍然擔憂政府債務激增、科技公司大量舉債、聯準會抑制通膨的承諾。

美聯社報導，10年期美國公債殖利率20日回升至4.69%，這是房貸利率的關鍵基準，今年以來因房貸利率攀升，房屋購買量大幅下滑。川普總統經常要求聯準會降低利率(降息)，但金融市場卻驅動持續升息。30年期公債殖利率20日升至5.23%，僅略低於18日創下的19年高點。

貝森特20日在CNBC頻道上表示，債券回購計畫的規模可能會超過40億元。「我們手上有一套龐大的工具，所以我們將靜觀其變，」貝森特說。「我們認為，目前的債券殖利率並未反映其背後的基本面。」

美國財政赤字多年來一直居高不下，整體債務19日已突破了40兆元大關，首次突破39兆元大關只是今年4月的事。國會預算處(CBO)本周稍早估計，今年政府收入和支出之間的年度缺口將超過2兆元，即使在經濟衰退時期之外也是個驚人數字。

貝森特表示，川普政府將宣布一項新的政府預算赤字削減計畫，可能最快在24日公布；他認為赤字今年達到高峰的部分原因是關稅退稅，而這只是暫時性因素。

推高殖利率的另個因素，是大型科技公司為建立人工智慧(AI)資料中心而籌集的巨額債務，這些企業大量發行債券，債券投資人有了更多選擇，從而降低了債券價格、推高了殖利率。

聯準會動向不明朗亦是原因，因為還有降低通膨的任務在身，這通常是透過提高基準利率(升息)來減緩借貸及支出，以降溫經濟來對抗。然而新任聯準會主席華許(Kevin Warsh)尚未表示聯準會是否會升息，他強調不想提供此類訊號，因為他希望金融市場根據經濟狀況設定利率，而不是預測聯準會動向再行動。

但是貝森特的干預似乎與這個目標背道而馳，因為市場現在正考慮財政部下一步可能採取哪些措施來控制利率。

國債累積超過40兆元，提升貸款成本，對民眾有切身影響。圖為美國鑄印局裁切百元鈔票。(美聯社)