我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根為何美國夢碎？BBC：挾王室光環闖好萊塢難長紅

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

學者：美加倍回購長債是在「玩火」 美元貶勢已經展開

編譯湯淑君／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
經濟學者說，在美國財政部19日宣布將擴大買回長期公債後，美元新一波貶值趨勢已經展...
經濟學者說，在美國財政部19日宣布將擴大買回長期公債後，美元新一波貶值趨勢已經展開。(路透)

美國財政部19日宣布將擴大買回長期公債後，美元貶、金價和比特幣飆升，如何解釋這些市場反應？經濟學者宣稱，這顯示美元貶值趨勢已經展開。

布魯金斯研究所高級研究員、曾任國際金融協會(IIF)首席經濟學者的布魯克斯(Robin J. Brooks)20日撰文說，美國財政部日前的聲明向市場傳達兩個訊息：

一、最近長債殖利率躍升(一度升上逾20年來最高水準)，正跨越令美國難以忍受的痛苦門檻。

二、更重要的是，此舉顯示美國當局毫無意願面對根本問題--財政政策失控和亟需抑制赤字。日前宣布擴大回購長債，是金融工程的一種形式，用意是給美國公債市場日益升高的壓力粉飾太平。

布魯克斯指出，這項宣布顯示，美國正尾隨日本，也步上「貨幣貶值」之路。

他解釋，一旦財政政策失控，政府顯然可採取許多做法抑制公債殖利率，但美國財政部卻偏偏選擇擴大買回公債，這只會加重美元貶值壓力，因為未給市場要求的風險溢價(risk premium)。

布魯克斯警告，美國長債殖利率飆升，原本看似「債務危機」，今後恐將演變成「貨幣危機」。而這正是日圓多年來走貶的原因。

市場已立刻反應。在美國財政部宣布將擴大回購長期公債後，美元立刻大幅貶值，對新興市場貨幣摔落到今年來最低水準，與布魯克斯對美元今年走貶的預測相符。

布魯克斯之前已指出，自從7月29日聯準會(Fed)決議維持利率不變，市場察覺Fed主席華許高唱「鷹」調卻說一套做一套以來，「貶值交易」(debasement trade)就捲土重來。最明顯的證據就是黃金和其他貴金屬漲勢再起。19日金價又隨美國將擴大回購長債的消息傳出而大漲，漲勢延續至20日。

這些價格行為反映，市場已對「貶值交易」準備就緒，19日的消息又為這種交易推波助瀾。「貶值交易」泛指投資人擔心資產日後可能因為財政惡化、通膨等因素而貶值，於是把資金移出美國資產(例如美元和美國長期公債)、轉進實體資產(例如黃金)。

布魯克斯警告，美國財政部想藉由長債回購控制殖利率，不啻是在「玩火」，一旦重蹈日本的覆轍，就難以遏阻貨幣陷入向下沉淪的貶值漩渦。屆時要想穩定匯率，幾乎是不可能的任務。

精華 FAQ

  • 學者認為，這代表美方承認長債殖利率壓力已逼近難以承受的水準，卻未處理赤字與財政失控根本問題，只是用回購手段暫時壓低市場壓力。

  • 因為回購長債屬於金融工程，未能讓市場得到足夠風險溢價，反而可能讓投資人更擔心財政惡化，進一步把資金移出美元資產，形成貶值壓力。

  • 這反映投資人正重新押注「貶值交易」，也就是擔心財政惡化與通膨使紙幣資產貶值，因此轉向黃金等實體資產，並對美元前景採取保守態度。

殖利率 財政部 比特幣

上一則

美債衝破40兆 對民眾有何影響？華府有人在乎？

下一則

比海上封鎖更具成效…川普掐伊朗經濟命脈 成敗看杜拜

延伸閱讀

貝森特擴大回購長債為YCC鋪路？專家：美元貶定了 除非Fed這麼做

貝森特擴大回購長債為YCC鋪路？專家：美元貶定了 除非Fed這麼做
金價漲、美元貶、長債殖利率飆…「貶值交易」正捲土重來

金價漲、美元貶、長債殖利率飆…「貶值交易」正捲土重來
貝森特又放話 再加碼回購長債操作規模 可能超過40億美元

貝森特又放話 再加碼回購長債操作規模 可能超過40億美元
美10公債殖利率恐漲逾5% 財政部加碼購買回長債能壓多久？

美10公債殖利率恐漲逾5% 財政部加碼購買回長債能壓多久？

熱門新聞

美軍「華盛頓號」2024年5月30日在阿根廷附近海域。(美聯社)

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

2026-08-15 22:22
中國國家主席習近平5月15日與美國總統川普在北京中南海花園會晤。（路透）

學者曝習近平「犯台」儀表板 12項亮紅燈 只有2因素可能踩煞車

2026-08-18 08:10
川普總統14日到紐約長島出席活動。（美聯社）

川普：打敗伊朗後…將宣布荷莫茲海峽為美國領土

2026-08-14 17:52
川普對哈普有救命之恩，她也有「人類印表機」之稱，川普所到之處她都會帶著小型印表機列印給總統的資料。(歐新社)

新歡？少數搭上川普「祕密換機」的人 35歲貼身女助理受矚

2026-08-17 20:41
一架F-35閃電II戰鬥機8月5日在一名水兵指揮下，從林肯號飛行甲板升空。(路透)

伊朗戰區苦撐200天「林肯號」兵疲 美軍中東司令登艦打氣

2026-08-15 22:53
美國國債19日突破40兆。（新華社）

財政部「官宣」：國債突破40兆美元

2026-08-19 16:31

超人氣

更多 >
潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進
「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...

「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...