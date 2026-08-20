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從二戰非裔英雄改川普？米勒號傳更名 成真將創首例

編譯周辰陽／即時報導
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美國海軍航空母艦「福特號」2026年2月23日抵達希臘克里特島。海軍內部傳出將把...
美國海軍航空母艦「福特號」2026年2月23日抵達希臘克里特島。海軍內部傳出將把同級艦CVN-81的艦名「米勒號」改掉，並曾討論改以總統川普命名。(路透)

CNN 20日獨家報導，美國海軍正在建造中的福特級航空母艦米勒號（USS Doris Miller），原本是為表彰珍珠港遇襲期間英勇作戰的非裔水兵米勒，但3名知情人士透露，海軍內部正著手研究為這艘航艦改名。

美國總統川普第一任期內，美國海軍宣布將這艘福特級航艦命名為米勒號，這將是首艘以基層水兵命名、也是首艘以非裔美國人命名的航艦。

當時決定以米勒命名的前海軍部長莫德利（Thomas Modly）表示，這是由一群退休非裔海軍上將向他提出的建議，「我們最強大的軍艦之一應該以米勒這樣的水兵命名，讓更多人關注究竟是什麼讓我們的海軍如此獨特，而且如此偉大」。

不過，一名消息人士指出，現在海軍轉而尋求讓另一艘軍艦命名米勒號，並推薦追贈他象徵軍事英勇最高榮譽的「榮譽勳章」（Medal of Honor）。最終是否授予榮譽勳章，須由國會授權並獲川普批准。

目前尚不清楚海軍打算將這艘航艦改成什麼名字，不過2名消息人士表示，內部曾討論改以川普命名，但航空母艦以現任總統命名前所未有。

消息人士表示，米勒號更名工作自今年稍早便已展開。2人表示，代理海軍部長高雄（Hung Cao）及他的辦公室也一直研究更新軍艦命名指引，明確規定軍艦可以哪些人命名，其中包括總統。一名消息人士表示，在討論艦名之際，海軍內部實際上已停止稱這艘航艦為米勒號，僅以艦體編號CVN-81稱呼，白宮最近一項造艦行政命令也僅以CVN-81稱呼。

米勒的姪孫布萊索（Thomas Bledsoe）表示，家屬並未被告知更名計畫，但家屬「多年來」一直爭取讓米勒獲得榮譽勳章，並稱海軍推薦他獲得這項榮譽「非常正面」。

由於CVN-81預計今年底舉行安放龍骨儀式，海軍正面臨敲定艦名的時間壓力。這項公開儀式象徵軍艦建造進入重要階段。不過，美國海軍學會新聞網（USNI News）率先報導，由於造船商限制，這艘航艦預計要到2034年才會交付。

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精華 FAQ

  • 消息人士指出，海軍內部已著手研究更名，並同步檢討軍艦命名指引，讓命名對象更明確包含總統等人物，顯示這並非單一艦名調整，而是整體政策方向的變動。

  • 米勒號原本是為紀念珍珠港遇襲時英勇作戰的非裔水兵Doris Miller，並成為首艘以基層水兵、也是首艘以非裔美國人命名的航艦，具高度象徵意義。

  • 海軍除研議更名外，也建議追贈米勒象徵軍事英勇最高榮譽的榮譽勳章；但該勳章仍須國會授權並獲川普批准，且艦名最終尚未正式定案。

非裔 川普

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