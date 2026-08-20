川普連躲暗殺都要帶著她 緊跟總統的美女助理到底是誰？

白宮助理哈普（右）近來受到主流媒體矚目，在川普總統絕大多數行程都可見到她的身影，甚至有一次還擠入貨廂內隨行。（路透）

川普 總統身邊的美女助理哈普（Natalie Harp）近來引起主流媒體關注，因為她與川普幾乎形影不離，就連日前為了躲避伊朗 暗殺威脅、祕密換機撤離土耳其時，她也是少數獲准隨行的人，因而在華府 掀起熱烈議論。她究竟是何方神聖？

紐約時報報導，35歲的哈普被形容是川普最忠心的幕僚，她鮮少在鏡頭前發言，卻幾乎全年無休、無時無刻不在川普身旁，搭乘總統專用直升機「陸戰隊一號」時甚至有固定座位。知情人士直言，如果想把某個資訊送進川普橢圓辦公室，最快的方法不是找白宮幕僚長，而是找哈普。華爾街日報引述一名接近白宮的人形容，她的手機號碼比川普本人的還珍貴。

哈普的正式職稱是總統特別助理兼總統行政助理，辦公桌就設在橢圓形辦公室外。現任與前任政府官員透露，她陪伴川普的時間比任何其他幕僚都多，開會時也常坐在川普身旁，手邊備著筆電與手機，隨時替總統查找聯絡人、資料或處理突發要求。

哈普1991年出生於加州。她曾表示自己罹患骨癌，並把康復歸功於川普2018年簽署的《嘗試權法》（Right to Try Act），稱這項法律讓她得以接受實驗性療法，但她並未公開說明具體使用何種治療。2019年，她在福斯新聞講述這段經歷時引起川普注意。

川普相當喜歡這段故事，2020年邀請哈普在共和黨全國代表大會上發言，兩人此後持續保持聯繫。哈普2022年正式加入川普團隊，之後一路成為他身邊最親近的幕僚之一。

哈普也是少數可以直接登入川普真實社群帳號的幕僚之一。川普有時會直接口述貼文內容，由她拿自己的iPhone代為發布；她甚至已經學會模仿川普特有的語調節奏和標點方式。她還有個著名綽號叫「人體印表機」(human printer)，因為她會帶著可攜式印表機緊跟川普，隨時把新聞、社群貼文或其他資料印成紙本交到川普手上。

不過，部分幕僚對這個狀況頗有微詞。紐時引述多名顧問指出，哈普經常把大量未經幕僚審核的資訊直接送到川普面前，讓部分顧問相當頭痛，認為其中有些內容甚至有害、可能適得其反。今年稍早，她曾奉川普指示，發布一段把前總統歐巴馬夫婦描繪成猿猴的影片，之後因引發兩黨批評遭白宮刪除。

紐約時報記者哈伯曼（Maggie Haberman）與史旺（Jonathan Swan）在新書「政權更迭」（Regime Change）中披露，川普曾向身邊的人形容，哈普是唯一像他的妻子和孩子一樣愛他的人。他還曾說，其他幕僚最後都會離開去賺錢，但哈普永遠不會離開他。

CNN 18日引述2名知情人士披露，2023年10月，川普在紐約準備出庭時，車隊已經滿座，沒有哈普的位置。哈普當場與其他幕僚爆發激烈爭吵，堅稱川普本人要求她同行。最後即使沒有座位，她仍不願留下，乾脆直接鑽進一輛休旅車的後車廂跟著車隊出發，CNN取得照片也證實此事。

川普競選第二任期期間，紐時也曾披露，哈普寫過多封向川普表忠心的「告白書信」，直言「你對我來說最重要」、「我不想讓你失望」，還稱川普是她「此生的守護者和保護者」。另一封信中，她更寫道，希望兩人回到「一加一大於二」的狀態，彼此無話不談，甚至表示「我想帶給你快樂」。