全球公債掀拋售潮 美債30年期殖利率達5.3% 創19年新高

中東情勢未明，是造成殖利率走高因素之一，雖然川普總統稱荷莫茲海峽已經開放，但伊朗否認。兩國簽署的停戰備忘錄已於17日到期。（歐新社）

全球投資人越來越憂心通膨居高不下、政府赤字龐大以及人工智慧(AI)支出而拋售公債，美國30年期國債利率 " rel="172550">殖利率 18日來到5.3%，創下2007年以來最高水準，借貸成本也跟著推升。加拿大、日本、德國等國相同類型國債，交易殖利率也達到至少十年以來的新高點，日本10年期借貸成本達到接近3%的30年新高。

紐約時報分析，殖利率攸關企業債務以及房貸等消費者貸款利率，殖利率升高讓一般民眾加深對生活負擔能力的憂慮。這個狀況對包括川普總統在內的全球領導人而言是棘手問題，川普執政團隊先前曾說將遏止美國經濟成本上升的趨勢。

政府大量借款以及導致燃料漲價、通膨惡化的伊朗戰爭，是造成殖利率走高的兩大因素，川普到目前為止尚未採取積極控制措施。美國與伊朗之間效果不彰的停火協議17日已經到期，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)重新開放的希望渺茫。

美國國債正朝40兆大關逼近，過去兩年內便增加約5兆。

資產投資管理公司米斯賽勒斯(Loomis Sayles)基金經理人伊根(Matt Eagan)形容：「你坐在一輛名叫30年期債券的公車上，前面就是懸崖，但你不知道懸崖是在100公尺之外，還是100哩之外。」他說：「你只希望能在公車墜崖之前下車。這就是我們面臨的難題。」

川普2025年4月宣布對全球貿易夥伴全面加徵關稅時，殖利率大幅飆升。大約一周內，川普宣布暫停關稅，並說債券市場太過「神經質」(yippy)。

最新一輪殖利率攀升速度較為緩慢且平穩，較少引發立即恐慌。美國財政部最近出手介入避免日圓繼續貶值，分析師認為，此舉可能是為了防止日本出售手中持有的大量美債。日本若拋售美債恐將進一步推高美國國債殖利率。

某些全球規模最大的科技公司為了資助AI基礎設施而大量融資，分析師指出，這些企業債券紛紛把買家從財政部公債市場吸引走，意味著對國債的需求將會減少，恐將導致殖利率升高。

諮詢機構凱投宏觀(Capital Economics)首席市場經濟專家高特曼(Jonas Goltermann)說，債券殖利率最近飆升代表投資人對財政浪費失去耐心。