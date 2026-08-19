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失關稅收入財政部借更多錢 美債本周恐提前破40兆

記者胡玉立／綜合報導
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國債在本周就可能飆破40兆元，創下新高。（美聯社）
國債在本周就可能飆破40兆元，創下新高。（美聯社）

美國國債本周可能突破40兆元大關，比原先預測提前數月，部分原因是川普總統的關稅政策被推翻，導致千億元財政收入損失，迫使財政部加快借貸以支付國家帳單。華盛頓郵報報導，各種擔憂正促使投資者拋售政府公債，加快借貸也代表提高法定債務上限的下一個最後期限，可能在明年初提前到來。

無黨派聯邦機構國會預算辦公室(CBO)六個月前曾預測，國債總額本財年將達39.4兆元；但財政部17日公布數據顯示，國債已達39.9兆元並持續成長。

債務加速累積，加上目前正值通貨膨脹、伊朗戰爭及全球債務上升等危險時刻，各種擔憂促使投資者拋售政府公債。18日，30年期美國公債殖利率要求飆升至近20年來最高水平。CBO預測，今年債務年度利息支出預計將逾1兆元，約相當於國防部預算規模。

更快的借貸速度，代表提高法定債務上限的下一個最後期限，可能提前到來。債務上限問題已多次讓華府陷入危險的立法博弈。去年國會將債務上限設定為41.1兆元；預算分析人士表示，借貸規模可能明年初就達此門檻；國會若不暫停債務上限，就得再次提高上限，以免發生可能撼動經濟的債務違約。

華郵報導，美國國債在過去25年兩黨執政期間持續增長，川普2016年首次競選時曾承諾在8年內消除債務；但他上任以來，債務卻翻倍。CBO的2月報告顯示國家今年收支缺口預計近2兆元；接著最高法院駁回川普「解放日」關稅政策，聯邦收入因此減少約2500億元。

追蹤聯邦支出的華府無黨派智庫兩黨政策中心(BPC)稱，伊朗戰爭相關軍事支出可能在未來幾個月進一步推高債務。BPC初步預測，華府將在2027年冬末至仲夏之間，再次觸及債務上限。

BPC總裁兼執行長史佩林斯(Margaret Spellings)聲明表示：「當前財政軌跡顯然難以持續；人工智慧(AI)衝擊、經濟衰退、全球戰爭或其他任何事件都可能迅速將我們推向全面危機邊緣。即使在最樂觀情境下，我們也正加速駛向懸崖，卻拒絕轉向。」

精華 FAQ

  • 主因是川普關稅政策被推翻後，聯邦少收約2500億元，財政部為支付國家帳單而加快借貸，讓國債累積速度超出原先預期。

  • CBO半年前估本財年國債為39.4兆元，但財政部17日已公布39.9兆元，顯示債務累積明顯加速，並可能比預測更早跨過40兆元。

  • 加速借貸會讓債務上限更快逼近，可能使明年初就得再次處理舉債上限；同時利息支出已逼近1兆元，恐進一步壓縮財政空間。

財政部 關稅 國債

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