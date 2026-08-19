國債走低+中東僵局 美股3大指數收黑 恐長期衝擊經濟
美股18日面臨國債拋售壓力，以及荷莫茲海峽進展有限等因素影響，三大指數走低，費半指數大跌。AI產業資金需求龐大，發債規模擠壓傳統國債市場，企業融資成本連帶提高，恐長期影響公司營運與經濟前景。
中東情勢不明，市場也擔心油價波動。川普總統18日稱荷莫茲海峽已經開放，先前甚至稱將荷莫茲納入美國領土，但伊朗方面表示荷莫茲依然關閉。
道瓊工業、標普500與那斯達克指數18日走低，跌幅分別為0.22%、0.69%、1.33%。費城半導體指數大跌4.98%。
AI晶片股普遍下挫。記憶體大廠晟碟(SanDisk)、美光(Micron)、SK海力士(SK Hynix)ADR，分別大跌9.01%、7.02%、9.20%。
受企業融資成本提高，AI業者隱藏性開支遠高於外界預期等因素影響，先進晶片業者股價下挫。英特爾(Intel)跌6.58%、台積電(TSMC)ADR跌4.07%、輝達(NVIDIA)跌2.34%、超微(AMD)跌4.27%。
Meta股價持續受壓，18日下跌4.42%，亞馬遜與Alphabet各跌0.71%和0.05%；微軟小漲0.27%。
30、20與10年期美債殖利率17日同步飆高近歷史高點，市場因美伊戰事未停，美國通膨持續與政府赤字升高等因素，再度拋售美債。公債殖利率走高，企業與民眾借貸成本增加，影響投資及消費意欲，衝擊長期經濟前景。
美國30年期長債殖利率18日上午最高升至5.337%，下午升勢放緩，長債殖利率普遍仍在5.3%上下。
美債價格走低還有市場因素。Alphabet、Meta、SpaceX、超微與輝達等AI軟硬體公司，近期因擴大營運需求發行公司債，規模龐大擠壓政府公債市場。美國、日本、德國等均出現放空國債，導致殖利率升高的壓力。
以Alphabet、Meta與輝達公司債為例，近期殖利率分別升至約6.4%、7.5%、5.6%，回報高於政府公債。科技業者營收前景仍佳，投資人轉向風險較高的公司債。
主因是美債遭到拋售、荷莫茲海峽情勢未明，市場又擔心油價波動與通膨壓力升高，資金風險偏好下降，拖累道瓊、標普500、那指與費半全面走低。 Alphabet、Meta、輝達等公司近來大量發行公司債，吸引資金轉向高報酬資產，擠壓政府公債需求，導致殖利率上升，連帶推高企業與民眾借貸成本。 AI晶片與大型科技股普遍受壓，晟碟、美光、SK海力士ADR及英特爾、台積電ADR、輝達等都明顯下挫，反映市場憂心高融資成本將削弱投資、消費與長期成長。
精華 FAQ
主因是美債遭到拋售、荷莫茲海峽情勢未明，市場又擔心油價波動與通膨壓力升高，資金風險偏好下降，拖累道瓊、標普500、那指與費半全面走低。
Alphabet、Meta、輝達等公司近來大量發行公司債，吸引資金轉向高報酬資產，擠壓政府公債需求，導致殖利率上升，連帶推高企業與民眾借貸成本。
AI晶片與大型科技股普遍受壓，晟碟、美光、SK海力士ADR及英特爾、台積電ADR、輝達等都明顯下挫，反映市場憂心高融資成本將削弱投資、消費與長期成長。
上一則
「已接近達協議」川普期限前夕發文：加拿大50%關稅暫緩3天
下一則