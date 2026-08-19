AI帶動核能復興 美掀「新型核反應爐」建造競賽 業者卻股價重挫

小型核子反應爐雖然對乾淨能源帶來希望，但離商業運轉仍有很長距離。圖為愛達荷州國家實驗室。（美聯社）

現今能源市場最熱門的話題之一，就是核能新創公司Oklo在蛇河平原(Snake River Plain)高地沙漠裡建造美國一個世代以來首批新型核子反應爐。

而在愛達荷國家實驗室(Idaho National Lab)位於沙漠的園區裡，核能再次引起興趣與人工智慧(AI)熱潮剛好聚集在一起，位置偏遠的園區面積幾乎是洛杉磯 的兩倍。

Oklo與其他競爭對手開發商都希望推動AI革命與核能復興，為未來數十年的美國經濟提供動力，只不過他們還有許多困難必須克服。除了中國與俄羅斯 之外，迄今還沒有開發商完成小型模組核反應爐(small modular reactor，簡稱SMR)的商業版。

如果在愛達荷州 取得成功，Oklo等於對大型商業計畫邁開關鍵一步，可以輸電給支援Meta Platforms旗下數據中心的電網。Oklo的最終目標是在俄亥俄州園區建造十多座反應爐，共計產生1.2吉瓦(GW)電力，足夠向1200家沃爾瑪超市供電。

獲得OpenAI共同創辦人奧特曼(Sam Altman)支持的Oklo在2024年上市，是核能開發領域的成員之一。不過，新建核能發電要達到營收，還要等好幾年。

Oklo等多家先進反應爐公司的早期投資家羅斯洛克(Ray Rothrock)說，能源市場只為SMR開發商提供非常狹窄的窗口，僅有少數幾家公司最後可能存活。他說：「應該是個位數。」

許多SMR開發商背後都有大型科技公司支持，這些公司都在設法解決AI熱潮底下最嚴峻的挑戰之一：如何為耗電量幾乎相當於一座城市的數據中心確保供電充足。

Oklo在首次公開募股(IPO)獲得大約3.07億收益，後來透過股票發售又獲得約32億資金。亞馬遜(Amazon)投資的X-energy已於今年稍早上市，至少10家反應爐設計公司已經上市或計畫上市。某些投資人形容核能領域引起的興奮情緒創造炒股熱潮，批評人士則說其中帶有風險，Oklo、NuScale、X-energy股價今年都大幅下跌。

羅斯洛克指出，大型傳統反應爐將是未來數十年核能供電主力，SMR絕不可能成為主流。