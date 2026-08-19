失業就離美？H-1B簽證「60天寬限期」擬取消

持H-1B及類似非移民簽證者工作結束，可續留美國的60天寬限期擬取消。（路透）

國土安全部 打算取消持H-1B及類似非移民簽證 者在工作結束後、簽證到期前，可續留美國的60天寬限期。人力資源新聞HR Dive報導，擬議新規6日已提交白宮管理與預算局(OMB)，尚未在「聯邦公報」(Federal Register)公布，細節仍不明朗。但60天寬限期若取消，類似H-1B等簽證持有者一旦失業，可能面臨必須立即離美的緊迫處境。

印度斯坦時報(Hindustan Times）報導，這項最新發展對於持有基於就業的非移民簽證的外國專業人士影響甚鉅。受影響的可能不僅限於H-1B簽證持有者；現有60天寬限期保護框架涵蓋E-1、E-2、E-3、H-1B1、L-1、O-1和TN等簽證類別及合格家屬。

若取消60天寬限期，數以千計的H-1B及類似簽證持有者尋找新工作或安排離境的時間，將大幅縮短；雇主也將更難招到因失業而求職的H-1B簽證持有者。移民法專家貝利(Maxine Bayley)告訴HR Dive：「情況對雇主來說，會非常艱難。」

根據現行規定，某些非移民勞工若在獲准停留期限到期前終止雇用關係，通常可獲最多60天寬限期，或直至其獲准停留期限結束，以先到者為準。這項規定讓失業工人有時間找新工作、在合格情況下變更身分或準備離美。

勞動法與移民法律師事務所Ogletree Deakins發文指出，若現行60天寬限期被取消，失業的H-1B簽證持有人可能需要立即離美，「並且可能無法轉換身分或更換雇主，除非美國公民及移民服務局(USCIS)行使酌情權核准變更」。

H-1B簽證須繳10萬禁令 920失效

貝利表示，雇主為招聘外籍專業人士向勞工部提交H-1B簽證申請，目前流程通常需時一周以上。此前，川普政府已公告要求新的H-1B簽證申請須繳納10萬元費用，聯邦法院雖下令暫時禁止執行，但禁令將在9月20日失效。

貝利表示，現行60天寬限期規則自2016年實施，在那之前曾存在過10天寬限期，新規不無可能恢復為10天寬限期。

目前雇主仍可繼續「照常」招募

取消60天寬限期的新規則內容尚未公布；按常規監管程序，若擬議新規通過聯邦審查程序，公眾將有30至60天提交意見，國土安全部考慮過公眾意見後，才會發布最終規則。目前雇主仍可繼續「照常」招募。