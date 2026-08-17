川普民調創第2任期新低 路透：僅33%支持、80%憂伊朗戰爭拖太久

根據路透及易索普所作最新民調，川普總統的支持度降到第二任期以來最低點。（美聯社）

根據路透/益普索(Reuters/Ipsos)17日完成的最新民調 ，川普 總統的施政滿意度降至任期最低點，僅33%受訪者認同川普表現，不認同比率達64%。高達80%美國人擔憂與伊朗 的戰爭將曠日廢時，僅16%認為數周內將結束。戰爭導致汽油價格飆升已對美國家庭造成壓力，也讓共和黨在11月期中選舉的選情更加嚴峻。

但受訪者認為共和黨的移民政策較民主黨為佳。

路透報導，在這項為期四天的調查中，僅33%的受訪者認同川普擔任總統的表現，64%表示不認同。川普的施政滿意度低於本月稍早民調的35%，也低於其當前任期內任何時期的水準，現已追平其首次任期於2017年12月創下的最低紀錄。川普於2025年重返白宮時，約有近半數美國人認同其施政，但與以色列發動對伊朗空襲後，支持度受到衝擊。民調發現，約80%的美國人，其中包括87%的民主黨人與71%的共和黨人認為美國介入伊朗「將持續很長一段時間」，僅16%認為衝突可能在近期內結束。

川普14日在紐約長島的造勢活動上表示，支付「稍微多一點點的汽油錢」是為了確保「一個非常邪惡的國家」無法擁有核武所必須承擔的代價，而這也是川普發動戰爭的公開理由之一。

在衝突期間，川普時而升高威脅，時而聲稱和平協議即將達成，立場反覆。最新民調發現，僅五分之一的美國人以及僅半數共和黨人認為這場戰爭是值得的。對戰爭與汽油價格的擔憂，讓共和黨人對11月3日選舉中捍衛眾議院微弱多數備感壓力，而民主黨人則越來越認為也同樣有機會拿下參議院席次。

本月路透／益普索民調顯示，選民認為民主黨在經濟管理上優於共和黨，為十年來首次。最新民調顯示，38%的選民認為民主黨能更好地處理經濟問題，支持共和黨者僅占35%。

在川普任期內，共和黨在移民議題上的立場一直比民主黨更受歡迎，但隨著致命衝突與被拘留者人數激增，共和黨的領先差距正在流失。根據最新民調，約40%具投票資格的選民認為共和黨在移民政策上表現較佳，選擇民主黨者則占38%，此一差距成為川普任期內最小的一次，共和黨在2025年1月曾一度領先達26個百分點。

這次路透／益普索民調採線上方式進行，一共訪問全美1166名成年人，誤差範圍為正負3個百分點。