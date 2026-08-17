我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國人怕「退不了休」 專家揭3大退休儲蓄策略

南加奇諾岡華人撕票案再開庭 66歲嫌犯堅持不認罪

川普民調創第2任期新低 路透：僅33%支持、80%憂伊朗戰爭拖太久

編譯莊瑞萌／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據路透及易索普所作最新民調，川普總統的支持度降到第二任期以來最低點。（美聯社）
根據路透及易索普所作最新民調，川普總統的支持度降到第二任期以來最低點。（美聯社）

根據路透/益普索(Reuters/Ipsos)17日完成的最新民調川普總統的施政滿意度降至任期最低點，僅33%受訪者認同川普表現，不認同比率達64%。高達80%美國人擔憂與伊朗的戰爭將曠日廢時，僅16%認為數周內將結束。戰爭導致汽油價格飆升已對美國家庭造成壓力，也讓共和黨在11月期中選舉的選情更加嚴峻。

但受訪者認為共和黨的移民政策較民主黨為佳。

路透報導，在這項為期四天的調查中，僅33%的受訪者認同川普擔任總統的表現，64%表示不認同。川普的施政滿意度低於本月稍早民調的35%，也低於其當前任期內任何時期的水準，現已追平其首次任期於2017年12月創下的最低紀錄。川普於2025年重返白宮時，約有近半數美國人認同其施政，但與以色列發動對伊朗空襲後，支持度受到衝擊。民調發現，約80%的美國人，其中包括87%的民主黨人與71%的共和黨人認為美國介入伊朗「將持續很長一段時間」，僅16%認為衝突可能在近期內結束。

川普14日在紐約長島的造勢活動上表示，支付「稍微多一點點的汽油錢」是為了確保「一個非常邪惡的國家」無法擁有核武所必須承擔的代價，而這也是川普發動戰爭的公開理由之一。

在衝突期間，川普時而升高威脅，時而聲稱和平協議即將達成，立場反覆。最新民調發現，僅五分之一的美國人以及僅半數共和黨人認為這場戰爭是值得的。對戰爭與汽油價格的擔憂，讓共和黨人對11月3日選舉中捍衛眾議院微弱多數備感壓力，而民主黨人則越來越認為也同樣有機會拿下參議院席次。

本月路透／益普索民調顯示，選民認為民主黨在經濟管理上優於共和黨，為十年來首次。最新民調顯示，38%的選民認為民主黨能更好地處理經濟問題，支持共和黨者僅占35%。

在川普任期內，共和黨在移民議題上的立場一直比民主黨更受歡迎，但隨著致命衝突與被拘留者人數激增，共和黨的領先差距正在流失。根據最新民調，約40%具投票資格的選民認為共和黨在移民政策上表現較佳，選擇民主黨者則占38%，此一差距成為川普任期內最小的一次，共和黨在2025年1月曾一度領先達26個百分點。

這次路透／益普索民調採線上方式進行，一共訪問全美1166名成年人，誤差範圍為正負3個百分點。

精華 FAQ

  • 路透/益普索最新調查顯示，只有33%的受訪者認同川普表現，64%表示不認同，支持度已跌至其第二任期最低點，並追平2017年12月首次任期的低紀錄。

  • 高達80%的美國人認為，美國介入伊朗戰事將持續很長一段時間，只有16%相信衝突能在數周內結束；油價上升也讓家庭負擔加重，進一步影響民意。

  • 民調顯示，共和黨雖仍在移民議題上略勝民主黨，但優勢已縮小到40%對38%；同時，經濟與戰爭壓力增加，使共和黨守住眾議院多數、擴張參議院席次的難度上升。

川普 伊朗 民調

上一則

李維特因不滿留欺敵機辭職？白宮：她根本沒去

下一則

港媒：赫塞斯惹惱川普快丟官 柯伯吉曾向中方稱「台灣非核心利益」

延伸閱讀

金融時報：過半選民稱川普上台後日子更難過

金融時報：過半選民稱川普上台後日子更難過
川普2024年主打「食品物價宣傳照」成期中選舉夢魘

川普2024年主打「食品物價宣傳照」成期中選舉夢魘
路透民調：民主黨進步派部分主張獲獨立選民支持

路透民調：民主黨進步派部分主張獲獨立選民支持
民調：共和黨選民不滿經濟 續挺川普移民政策

民調：共和黨選民不滿經濟 續挺川普移民政策

熱門新聞

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）將於本月底卸任。（歐新社）

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

2026-08-12 16:07
美軍「華盛頓號」2024年5月30日在阿根廷附近海域。(美聯社)

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

2026-08-15 22:22
川普總統14日到紐約長島出席活動。（美聯社）

川普：打敗伊朗後…將宣布荷莫茲海峽為美國領土

2026-08-14 17:52
一架F-35閃電II戰鬥機8月5日在一名水兵指揮下，從林肯號飛行甲板升空。(路透)

伊朗戰區苦撐200天「林肯號」兵疲 美軍中東司令登艦打氣

2026-08-15 22:53
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平5月14日在人民大會堂會面。 (路透)

白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

2026-08-13 21:54
巴西政府13日表示，已開始考慮對美國採取報復措施，以反擊美國7月對巴西出口品加徵的25%關稅。 路透

被美關稅點燃怒火 這個大國準備展開強硬報復

2026-08-14 09:50

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
爆料趙建銘與許芊芊遊義10天 陳幸妤：我等了20年…我也很想去啊

爆料趙建銘與許芊芊遊義10天 陳幸妤：我等了20年…我也很想去啊