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川普拿「聽說」駁林肯號狀況差 軍眷怒：三軍統帥竟說官兵是騙子

編譯周辰陽／即時報導
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美國海軍「林肯號」航空母艦2021年1月3日自聖地牙哥出發部署。(美聯社)
美國海軍「林肯號」航空母艦2021年1月3日自聖地牙哥出發部署。(美聯社)

儘管大量報導指出，美國海軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航艦長期部署於荷莫茲海峽期間，艦上生活條件持續惡化，美國總統川普17日仍聲稱，他從第三手消息得知，航艦「維護得非常好」。他也斥責一名CNN記者，要她「安靜」，並稱相關報導是假新聞。

衛報報導，川普在白宮出席媒體採訪活動時表示：「林肯號已經在那裡一段時間，一段不短的時間，但這些年來，我們曾讓它們在那裡待更久。」

川普還說，他上周末與一名不具名退伍軍人交談，「他碰巧是一名退役上將。他說，『長官，我曾待過在那裡比這更久的船。而且我認識林肯號上的人，他們說那艘船維護得非常好，也受到非常好的照料。』其他人也去查了，發現這是真的。」

川普聲稱，「這是CNN的假新聞報導」，但未透露他所稱證實那名匿名海軍上將說法的「其他人」身分。

「林肯號」2025年11月21日從聖地牙哥離港，如今已創下現代史上未靠港的最長海上航行紀錄，距離上一次靠岸已超過250天。「海軍時報」（Navy Times）和「星條旗報」（Stars and Stripes）也大致證實艦上狀況，包括物資和飲用水短缺、管線問題及多名水兵曾試圖跳海。值得注意的是，「星條旗報」由美國國防部提供部分資金，目前受到五角大廈更嚴格的控制。

衛報指出，海軍官兵在美伊戰爭期間已在艦上服役數月，現在許多軍眷感到憤怒，因為川普和國防部長赫塞斯不理會軍眷擔憂親人承受極端壓力和惡劣環境。三名受訪的海軍官兵家屬也愈來愈憂心親人承受的身心壓力。

一名「林肯號」艦員的姊妹說：「我成長於一個必須非常尊重軍人的美國，因為軍人做出最大的犧牲、保衛國家，但現在你卻看到三軍統帥和國防部長否定軍人的經歷，還稱他們是騙子，我真的非常憤怒。」

精華 FAQ

  • 川普在白宮受訪時稱，他從第三手消息得知林肯號「維護得非常好」，並指相關報導是CNN的假新聞；他還要求提問的CNN記者安靜，否認艦上狀況差的說法。

  • 報導指出，林肯號長期部署期間，艦上出現物資與飲用水短缺、管線問題等情況，且有多名水兵曾試圖跳海，顯示官兵承受相當大的生活與心理壓力。

  • 因為軍眷認為，高層不僅忽視親人在艦上承受的極端壓力與惡劣環境，還否定官兵親身經歷、甚至把他們說成騙子，讓長期支持軍人的家屬感到非常憤怒。

林肯 川普 荷莫茲海峽

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