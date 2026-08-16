我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約移民法庭95案集中排期 逾四分之三缺席遭令遞解

紐約市議會人口普查組 擬研究提高居民參與率 未見亞裔代表

期中考不及格？美國期中選舉逼近…過半選民：川普上台後日子更難過

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
距離美國期中選舉不到三個月，最新民調顯示，過半美國選民認為在川普重返白宮後，自己...
距離美國期中選舉不到三個月，最新民調顯示，過半美國選民認為在川普重返白宮後，自己的處境更差。（美聯社）

距離美國11月期中選舉不到三個月，最新民調顯示，逾半數受訪選民認，為在美國總統川普重返白宮後，自己的處境更差，民主黨經濟議題的支持度占上風，凸顯民眾對川普處理經濟和生活成本的方式日益不滿，也預示共和黨期中選舉選情的困境。

英國金融時報（FT）引述Focaldata的民調數據報導，逾53%登記選民表示，川普去年1月重返白宮以來，財務已惡化。近57%的獨立選民、及近25%自稱是共和黨員的受訪者，也有同感。這項民調於8月7日至10日透過網路進行，訪問共1,913名已登記選民。

近三分之二選民認為，美國經濟正走向錯誤的方向，包含逾三分之二的獨立選民，以及逾三分之一的共和黨選民。僅25%選民認為，經濟正朝正確方向前進。

民調也指出，55%選民不支持川普的總統作為，包含近二成共和黨選民。更有64%不支持川普處理通膨與生活成本的方式，包括近七成獨立選民，以及約三分之一共和黨選民。

這些數字顯示，選民持續把「通膨」與「生活成本」列為美國面臨的最重要議題，對川普尤其不利。

民調也發現，選民更傾向信任民主黨處理通膨與生活成本的做法，民主黨也在就業與經濟議題上占據優勢，而這些議題向來被視為共和黨的強項。

隨著期中選舉逼近，民眾對川普發動的伊朗戰爭、並推升汽油等物價日益不滿，最新民調結果凸顯川普與共和黨面臨艱鉅挑戰。美國7月消費者物價漲勢雖放緩，年升率仍達3.4%，高於前總統拜登去年卸任時的水準，美國消費者信心也降至接近歷史低點。

過去幾個月來的民調也顯示，民主黨有望在期中選舉奪回眾議院控制權，但要拿下參議院的難度預料較高。44%選民表示，11月可能投給民主黨，39%表示可能支持共和黨。

精華 FAQ

  • 逾53%登記選民表示，川普去年1月重返白宮後財務狀況變差，獨立選民與部分共和黨選民也有同感，顯示不滿情緒已擴散。

  • 通膨與生活成本仍是選民最關切議題，64%不支持川普的處理方式，連帶削弱他在經濟議題上的信任度，對共和黨期中選情不利。

  • 民調顯示民主黨在通膨、就業與經濟議題上更受信任，44%選民傾向投民主黨、39%傾向共和黨，預示民主黨有望奪回眾院。

川普 民主黨 白宮

上一則

9月川習會倒數計時 籌備混亂劇碼重演 北京找不到白宮接頭人

延伸閱讀

川普2024年主打「食品物價宣傳照」成期中選舉夢魘

川普2024年主打「食品物價宣傳照」成期中選舉夢魘
民調：共和黨選民不滿經濟 續挺川普移民政策

民調：共和黨選民不滿經濟 續挺川普移民政策
路透民調：民主黨進步派部分主張獲獨立選民支持

路透民調：民主黨進步派部分主張獲獨立選民支持
川普因素、移民議題、進步派擴大…6州初選4大要點

川普因素、移民議題、進步派擴大…6州初選4大要點

熱門新聞

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）將於本月底卸任。（歐新社）

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

2026-08-12 16:07
川普總統14日到紐約長島出席活動。（美聯社）

川普：打敗伊朗後…將宣布荷莫茲海峽為美國領土

2026-08-14 17:52
美軍「華盛頓號」2024年5月30日在阿根廷附近海域。(美聯社)

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

2026-08-15 22:22
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平5月14日在人民大會堂會面。 (路透)

白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

2026-08-13 21:54
一架F-35閃電II戰鬥機8月5日在一名水兵指揮下，從林肯號飛行甲板升空。(路透)

伊朗戰區苦撐逾200天、出動破萬架次 美軍中東司令視察林肯號

2026-08-15 22:53
巴西政府13日表示，已開始考慮對美國採取報復措施，以反擊美國7月對巴西出口品加徵的25%關稅。 路透

被美關稅點燃怒火 這個大國準備展開強硬報復

2026-08-14 09:50

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
異性緣旺：4生肖超懂噓寒問暖 鼠靠幽默化解尷尬

異性緣旺：4生肖超懂噓寒問暖 鼠靠幽默化解尷尬
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」