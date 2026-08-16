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FBI報告稱暴力犯罪銳減、謀殺率創20年來新低 川普歸功強硬執法

編譯彭馨儀／綜合報導
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FBI統計，美國暴力犯罪率下降顯著，凶殺案更降至75年來最低。(美聯社)
FBI統計，美國暴力犯罪率下降顯著，凶殺案更降至75年來最低。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)公布最新「全國統一犯罪報告」(Uniform Crime Reporting，UCR)，據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS)報導，2025年全美謀殺率(murder rate)下降18.1%，創20年來新低，整體暴力犯罪創史上最大單年降幅，包括重傷害攻擊下降7.2%、性侵下降7.6%、搶劫下降18.5%、汽車竊盜下降22.7%、入室竊盜下降15.8%、仇恨犯罪減少約7%，但執勤警員受攻擊案卻升至10年新高，達9萬178起。

各界對犯罪率顯著下降的原因看法不一。川普總統與FBI局長巴特爾(Kash Patel)將此成果歸功於強硬的公共安全政策，包括打擊非法移民以及在哥倫比亞特區等大城市部署國民兵。

不過，刑事司法委員會(CCJ)總裁蓋爾布(Adam Gelb)指出，城市凶殺率普遍下滑的因素相當複雜，包含疫情後的自然回落、科技進步減少民眾出門、酗酒現象減少及高風險人口降低等。此外，水牛城(Buffalo)與丹佛(Denver)等地警局則認為，社區警務與科技偵查的結合才是主要關鍵。

美聯社報導，FBI報告顯示全美凶殺率(homicide rate)降至75年來最低，整體暴力犯罪下降9.3%，專家指出，自2022年以來，全國暴力犯罪率一直在下降，但很難確定確切原因。

而川普還特地前往2024年以微弱優勢贏得的紐約州長島納蘇郡，到納蘇郡警察學院(Nassau County Police Academy)親自發表這份數據。表面上是宣揚治安政績，實質上則是為了11月的期中選舉造勢，意在拉抬挑戰民主黨籍紐約州長霍楚(Kathy Hochul)的共和黨籍納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)及當地國會眾議員候選人。

川普在演講中宣稱華府已從「人間煉獄」變身為最安全城市，並順勢宣傳其關稅與減稅政策。但他隨即將焦點轉向政治攻擊，猛烈抨擊民主黨及前總統拜登，甚至對紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)發動人身攻擊，現場川普支持者歡呼不斷，但站立於川普背後的警官沒有反應，新任司法部長布蘭奇(Todd Blanche)與FBI局長巴特爾站在舞台側邊，分別在川普講話前發表談話，為現場氣氛預熱，打破傳統上執法部門首長避免參與公開政治活動的慣例。

精華 FAQ

  • 報告指出，2025年全美謀殺率年減18.1%，創20年來新低；整體暴力犯罪也出現史上最大單年降幅，顯示全國治安數據明顯改善。

  • 川普把成果歸功於強硬公共安全政策，包括打擊非法移民與在大城市部署國民兵，並親赴納蘇郡警察學院發表談話，順勢替自己與盟友造勢。

  • 專家指出，犯罪下降可能來自疫情後自然回落、科技改變生活型態、酗酒減少與高風險人口下降等因素；部分警局則認為社區警務結合科技偵查更關鍵。

FBI 川普 暴力犯罪

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