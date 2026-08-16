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軍方拘留非法移民的執法範圍 擴大至國家防禦區外

編譯盧炯燊／綜合報導
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司法部授權部署邊界的美軍也可逮捕無證移民，圖為部署在美墨邊界的陸戰隊。(歐新社)
司法部授權部署邊界的美軍也可逮捕無證移民，圖為部署在美墨邊界的陸戰隊。(歐新社)

聯邦司法部 14日發布一項重要法律意見，擴大美軍在美墨邊境拘留涉嫌非法侵入移民的範圍至國家防禦區(National Defense Areas)以外。多個民權組織早已批評這是嚴重侵蝕「軍隊不應干預平民執法」的憲法原則。

哥倫比亞廣播公司新聞 (CBS News) 報導，這個由司法部法律顧問辦公室(Office of Legal Counsel) 提交的意見，涉及美墨邊境大片土地。川普去年重返白宮後，為阻止非法移民，將南部邊境大片土地畫定為「國家防禦區」，派兵駐守。

根據1878年的「民兵團法」(Posse Comitatus Act)，禁止軍方在國內領土民事執法，只允許拘留被指非法進入國家防禦區的人。由於防禦區禁止平民進入，非法進入軍事用地而被捕者可予以起訴。

但司法部副助理部長海德(William Hyde)在其意見書中認為，「軍方人員在國家防禦區外的緊鄰區域，逮捕非法進入者並不違反『民兵團法』，因為相關法律已明確授予這一權力，這也屬於軍事指揮官所服務的軍事目的。」

自川普回鍋後，迄今已在南部邊境沿線的亞利桑納、新墨西哥州、加州及德州設立六個國家防禦區，根據這個意見書，軍方已暗示未來會設立更多防禦區。

負責美軍在北美軍事行動的北方司令部(U.S. Northern Command)在官網表示，軍方人員可以拘留非法進入國家防禦區的人，並將之移交給相關執法部門。

自2025年4月以來，已有數千名無證移民因擅闖軍事土地，除面臨非法入境罪外，還被加控聯邦「非法侵入軍事設施」的刑事罪名。

五角大廈表示，目前有超過2萬名士兵部署在邊境地區執行任務。其中美軍南部邊境聯合特遣部隊擁有8000名兵力。

法律顧問辦公室的法律意見形式上僅供參考及諮詢，不構成任何法律，然而川普政府將之實行，毋須經過其他立法程序。

川普政府此前在美墨邊境設立國家防禦區時，包括美國公民自由聯盟(ACLU)等民權組織已強烈譴責，有關舉措已嚴重侵蝕「軍隊不應干預平民執法」的憲法原則，將邊境執法軍事化。

精華 FAQ

  • 它把美軍可拘留涉嫌非法侵入移民的範圍，從國家防禦區內擴大到邊界外的緊鄰區域，讓軍方在更大範圍內參與邊境執法。

  • 司法部副助理部長認為，相關法律已明確授權軍方在緊鄰區域逮捕非法侵入者，且這屬於軍事指揮官服務的軍事目的，因此不構成違法。

  • ACLU等團體批評，這會進一步侵蝕「軍隊不應干預平民執法」的憲法原則，等同把邊境執法推向軍事化，削弱平民司法與行政的界線。

非法移民 移民 白宮

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