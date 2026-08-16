CPT收緊 移民律師給4建議：留學生未經授權 絕對不能開始工作
國土安全部(DHS)學生及交流訪問者計畫辦公室(Student and Exchange Visitor Program，SEVP)已向全美SEVP認證學校，發出有關留學生課程實習訓練(Curricular Practical Trainging, CPT)加強審查的通知，資深移民律師提醒留學生，絕對不能未經授權就開始工作。
芝加哥移民律師、格知律師事務所創始合夥人雷閣說，移民當局加強了對CPT批准的監管，要求大學和指定學校官員(DSO)確保實習與學位課程嚴格相關。CPT審查收緊主要是在要求留學生證明，「正在從事的每一項活動，都符合這個身分原本應該從事的事項」。
雷閣提出的建議如下：
1.絕對不能未經授權開始工作：在尚未取得載明CPT批准資訊的新I-20原件之前，任何形式的工作或帶薪培訓都不能開始。未經授權就業(unauthorized employment)屬於F-1身分的嚴重違規行為，可能導致身分失效，並對日後申請H-1B、綠卡等產生長期不利影響，這是絕不能觸碰的底線。
2.主動聯繫學校的Academic Advisor或系所：確認自己所就讀專業的學位計畫中，是否明確列有「必修實習(mandatory internship)」或類似要求。如果確實存在，應盡快請系所提供書面證明，這可能是目前CPT審批中相對可靠的依據。
3.及時與雇主HR溝通：向雇主說明，目前是因全美範圍內聯邦政策調整而出現的臨時行政性暫停，並非學生個人原因。可爭取協商延後入職日期，或在符合法律及身分規定的前提下，研究是否能以其他合規方式暫時過渡。
4.妥善保存與學校官員(DSO)的所有書面往來紀錄：包括電子郵件、CPT申請文件及學校對申請狀態的說明。一旦後續出台更明確的審核細則，這些溝通紀錄有助於加快重新審批或釐清個案情況。
移民當局要求學校與DSO更嚴格確認，留學生的實習必須與學位課程直接相關，且每項活動都要符合F-1身分原本允許的範圍。 在尚未拿到載明CPT批准資訊的新I-20原件之前，任何形式的工作或帶薪培訓都不能開始，否則可能構成未經授權就業。 應先向學校確認是否有必修實習要求，及早與雇主HR說明政策變動並協商延後入職，同時保存與DSO及學校的所有書面往來紀錄。
精華 FAQ
移民當局要求學校與DSO更嚴格確認，留學生的實習必須與學位課程直接相關，且每項活動都要符合F-1身分原本允許的範圍。
在尚未拿到載明CPT批准資訊的新I-20原件之前，任何形式的工作或帶薪培訓都不能開始，否則可能構成未經授權就業。
應先向學校確認是否有必修實習要求，及早與雇主HR說明政策變動並協商延後入職，同時保存與DSO及學校的所有書面往來紀錄。
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