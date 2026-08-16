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川普施政若出包 美聯社回顧：卸責諉過是常態

記者胡玉立／綜合報導
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「責任我來扛」(The buck stops here)，是杜魯門總統說過最著名的一句話，幾乎也成為對歷任美國總統的期許。但美聯社回顧並探究川普總統前後任期的行事作風，指「扛責任」似乎不在川普字典裡；卸責諉過，才是常態。

當前經濟疲軟、通膨居高不下？川普推說，這是前任民主黨總統拜登留下的爛攤子。但拜登卸任早已超過18個月，川普還曾承諾他一上任，局勢就會立即翻轉。

林肯紀念堂倒影池(Reflecting Pool)翻新工程問題重重？川普堅稱工程遭人為破壞。雖然他任命的聯邦檢察官辦公室表示，是施工品質低劣造成損壞。

伊朗戰爭不得人心、導致油價狂飆、全球經濟飽受衝擊？川普認為是之前歷任總統太膽小，白白浪費50年遏制德黑蘭核子野心的機會。

所有現代總統固然在某種程度上都會推卸責任，或怪罪前任或責怪國會或兩個都怪，但川普諉過卸責達到新高度。美聯社形容川普的實際作為凸顯了他的政治策略是：事事主導，一旦出錯，不扛責任。

「杜魯門：冷戰到來」一書作者、佛羅里達大西洋大學(Florida Atlantic University)歷史學教授安斯洛弗(Nicole Anslover)說：「承擔責任，絕對是總統領導力或任何類型領導力的特質。」

11月期中選舉在即，共和黨正試圖保住國會控制權，川普的卸責傾向愈來愈受到關注。他不願扛責任，有時甚至否認有任何問題，或許會讓選情膠著的共和黨諸位領袖，更難讓選民相信他們的擔憂受到重視。

不過，白宮發言人羅傑斯(Taylor Rogers)反駁表示，總統「正視前任失誤，採取行動為國人帶來重大勝利」。她列舉川普多項政策包括減稅、降低藥價、打擊移民、提高國內能源產量、提振股市等，都可以是共和黨人的競選政見。

回到杜魯門身上。杜魯門擔任總統期間，辦公桌一直擺著寫有「責任止於此」（The Buck Stops Here）的牌子。杜魯門總統圖書館記載，此句源於拓荒時代撲克玩家總會將一把鹿角柄小刀(Buck Knife）傳給輪到發牌的人。

安斯洛弗指出，川普之前的總統「通常都會承擔責任」；但川普在政壇打滾了11年多，早已證明他毫不畏懼違背總統行為規範，而他的許多核心支持者似乎也並不以為意。

精華 FAQ

  • 美聯社認為川普一旦施政出包，通常不會承擔責任，而是把問題推給前任、施工品質或其他外部因素，卸責諉過已成為他的常態作風。

  • 內文舉出經濟疲軟與通膨怪給拜登、林肯紀念堂倒影池翻新問題怪人為破壞、伊朗與油價危機怪前任太軟弱，藉此凸顯他反覆推責。

  • 文章指出，11月期中選舉將至，川普若持續否認問題或不願擔責，可能讓共和黨更難說服搖擺選民相信他們真正重視經濟與國政疑慮。

民主黨 拜登 川普

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