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林肯號打擊群4月就爆驅逐艦水兵落海 獲救後送治療

編譯周辰陽／即時報導
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美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「小法蘭克．E．彼得森號」3月18日在阿拉伯海航行，支援...
美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「小法蘭克．E．彼得森號」3月18日在阿拉伯海航行，支援對伊朗的「史詩狂怒行動」。(路透)

美國海軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）已部署超過250天，艦上生活條件引發外界擔憂，並傳出有一名水兵跳海後獲救。CNN一名「林肯號」水兵及兩名美國官員說法指出，「林肯號」打擊群另有一名水兵春季落海。

一名官員表示，這起落水事件發生於4月12日，這名水兵服役於「林肯號」打擊群所屬驅逐艦「小法蘭克．E．彼得森號」（USS Frank E. Petersen Jr.，DDG-121）。根據「林肯號」水兵及一名官員說法，這名水兵獲救後被送上「林肯號」接受治療，之後再以飛機後送接受進一步治療。

水兵偶爾確實會意外落水，而執行部署任務的艦艇也經常面臨水兵尋短或企圖尋短的情況，所有艦艇都會進行人員落海演練，以因應這兩種狀況。「彼得森號」水兵落海事件是「林肯號」打擊群其他艦艇中首起被報導的案例，但目前尚不清楚該員是有意或意外落海。

CNN率先報導，「林肯號」一名水兵8月初在面臨心理健康問題期間跳水。描述「彼得森號」水兵救援過程的「林肯號」水兵表示，他也目擊了8月的事件，稱「親眼看到那名水兵跑過去並跳下去」，對方還在水中踩水時脫下救生衣和靴子。

CNN已就「彼得森號」水兵落海事件聯繫美國海軍及中央司令部，但發稿前未收到回覆。一名海軍官員淡化「林肯號」艦上心理健康危機日益惡化的相關報導，並在聲明中表示：「我們沒有觀察到艦上自殺意念或自殺企圖增加。我們嚴肅看待每一名軍人的福祉，艦上也有宗教、醫療及心理健康專業人員，可隨時評估並處理相關問題。」

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

精華 FAQ

  • 事件發生於4月12日，落水水兵隸屬於林肯號打擊群的驅逐艦小法蘭克．E．彼得森號。該員獲救後先被送上林肯號接受治療，之後再以飛機後送進一步醫治。

  • 因為林肯號已部署超過250天，艦上生活條件受到關注，加上曾傳出水兵跳海事件，外界因而擔憂心理健康狀況。不過海軍官員表示，未觀察到自殺意念或自殺企圖增加。

  • 海軍表示會嚴肅看待每名軍人的福祉，艦上也配置宗教、醫療與心理健康專業人員，可隨時評估並處理相關問題。對於外界稱艦上危機惡化的說法，海軍則予以淡化。

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