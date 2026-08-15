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川普簽備忘錄允海外造軍艦 令航艦改回蒸汽彈射

編譯周辰陽、廖振堯／綜合報導
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川普總統下令將航空母艦上的電磁彈射改回原來的蒸氣彈射，更換系統恐再燒掉數十億元。...
川普總統下令將航空母艦上的電磁彈射改回原來的蒸氣彈射，更換系統恐再燒掉數十億元。圖為福特號上的戰機升空。（路透）

白宮13日宣布，川普總統已允許海軍在海外建造艦艇，並下令海軍拆除航空母艦上的電磁彈射系統，改回使用蒸汽彈射器；川普已簽署國家安全備忘錄，指示進行這些變革。

開放曾投資美船廠企業造艦 期快速填補缺口

美國的造船工業遠遠落後其他國家，川普總統14日核准美國的軍艦可以在海外製造，以加...
美國的造船工業遠遠落後其他國家，川普總統14日核准美國的軍艦可以在海外製造，以加速填補海軍缺口。圖為南韓的造船廠。（路透）

路透、華爾街日報等媒體報導，美國政府數十年來首次開放海軍在海外建造軍艦。備忘錄指出，對美國造船廠有過「重大且持久投資」的外國造船企業，「將暫時獲准在其母國造船廠建造最多兩艘軍艦，並迅速交付，以期在快速交貨周期下填補缺口」，用以補充在美國造船廠建造的船隻。該備忘錄允許外國造船企業在海外建造三種類型的船艦：水面作戰艦艇、綜合貨物補給油輪、滾裝貨輪。

南韓的韓華集團(Hanwha Group)正尋求擴大在美國國防市場的布局，澳洲造船商奧斯塔(Austal)11日表示韓華已提出最高12億元收購其美國業務。專家指出韓華是顯而易見的領跑者，南韓在美國造船業做出的大筆資金承諾，是起到決定性作用的關鍵因素。韓華2024年收購了費城造船廠，此後更進一步加大投資美國市場，承諾投入50億元來擴建之。歐洲最大的造船商芬坎蒂尼(Fincantieri)則在過去十年間已為其美國造船廠投入了超過8億元。

川普的備忘錄還指示國防部長設立第五座海軍造船廠，以提高潛艦和航空母艦的維修能力。美國造船商協會(Shipbuilders Council of America)則警告將造船業務轉移至海外將會削弱美國本土產業的實力。

拆福特級航艦電磁彈射系統 恐耗資數十億元

備忘錄也指示海軍重新設計福特級航艦第4艘「多勒斯．米勒號」(Doris Miller)及之後所有同級航艦。前3艘福特級航艦「福特號」(USS Gerald R. Ford)、「甘迺迪號」(USS John F. Kennedy)、「企業號」(USS Enterprise)則將保留電磁系統。不過，海軍高層與業界一直反對棄用電磁彈射系統，原因是拆除這套福特級設計中不可或缺的複雜系統，成本極為龐大，可能耗資數十億元。

川普此舉兌現了近10年前的承諾，他在第一任期視察一艘軍艦時聽到一名水兵稱讚蒸汽系統，便承諾恢復使用；即使如今中國已在最新型航空母艦上使用電磁彈射、法國也計畫在新航艦上採用。今年7月在賓州一場會議談到電磁系統時，他再度表示電磁彈射「遠遠沒那麼好，太複雜了。」

報導指出，在前一代尼米茲級航艦上，蒸汽不僅為戰機彈射器提供動力，也用於提供暖氣熱水、製造淡水的蒸餾器，以及廚房設備。蒸汽管線遍布全艦，也因此產生許多可能故障的環節。白宮則在聲明中表示：「這項決定將打造使用經過實戰考驗的蒸汽與液壓系統的航空母艦，這些系統比目前更精密的新一代系統更具韌性且更堅固，也將重新啟動海事工業基礎中較容易擴大規模的部分。」

精華 FAQ

  • 備忘錄一方面放寬海軍在海外建造軍艦，允許符合投資條件的外國船企在母國造船廠造艦；另一方面要求福特級航艦後續艦改回蒸汽彈射，並規劃增設第5座海軍造船廠。

  • 凡對美國船廠有重大且持久投資的外國造船企業，都可暫時在海外建造最多2艘軍艦。文中點名韓華集團與芬坎蒂尼等企業，其中韓華因加碼投資美國市場，被視為最明顯的受惠者。

  • 因為福特級原本就是為電磁彈射設計，拆除這套複雜系統不但工程困難，成本也可能高達數十億元。雖然川普認為蒸汽系統更耐用，但改裝將牽動整體艦體設計與維修負擔。

白宮 川普

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