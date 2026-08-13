我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北美Costco有中秋味 月餅鳳梨酥搶先上架

白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

美軍新航空母艦走回頭路？川普下令改回蒸氣彈射 恐燒數十億元

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國海軍航艦「福特號」。資料照片。(美聯社)
美國海軍航艦「福特號」。資料照片。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普要求福特級航艦改回蒸汽彈射器，推翻海軍長年採用電磁系統的方向，恐使後續艦艇重設計並增加數十億美元成本。

華爾街日報13日獨家報導，川普總統已指示海軍拆除航空母艦上的電磁彈射系統，改回使用蒸汽彈射器。但海軍官員多年來一直反對這項做法，而這項改造可能耗資數十億美元。

美國官員表示，川普簽署一份國家安全備忘錄，指示進行這項變更，包括拆除福特級航空母艦使用的電磁彈射系統。備忘錄還包括其他多項指示，旨在改善潛艦維護與修理，並推動外國投資美國造船業。

白宮在聲明中表示：「這項決定將打造使用經過實戰考驗的蒸汽與液壓系統的航空母艦，這些系統比目前更精密的新一代系統更具韌性且更堅固，也將重新啟動海事工業基礎中較容易擴大規模的部分。」

備忘錄指示海軍重新設計福特級第4艘航艦「多勒斯．米勒號」（Doris Miller）及之後所有同級航艦。前3艘福特級航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）、「甘迺迪號」（USS John F. Kennedy）及「企業號」（USS Enterprise）則將保留電磁系統。

儘管中國正在最新型航空母艦上使用電磁彈射器，法國也計畫在新航艦上採用福特號使用的這套系統，但川普此舉兌現了近10年前的承諾。他在第一任期視察一艘軍艦時，聽到一名水兵稱讚蒸汽系統，便承諾恢復使用這套系統，並在2017年接受《時代》訪問時表示，已告訴海軍改回「該死的蒸汽」。今年7月在賓州一場會議談到電磁系統時，他再度表示，電磁彈射「遠遠沒那麼好，太複雜了」。

這項命令是川普最新一次介入重大軍事計畫的設計與開發。他曾介入空軍一號與F-35戰機計畫的談判、指示變更星座級巡防艦設計，並力推打造川普級戰艦。不過，海軍高層與業界領袖一直反對棄用電磁彈射系統，原因是拆除這套福特級設計中不可或缺的複雜系統，成本極為龐大。

報導指出，在前一代尼米茲級航艦上，蒸汽不僅為戰機彈射器提供動力，也用於暖氣、製造淡水的蒸發器，以及水壺等廚房設備。蒸汽管線遍布全艦，也因此產生許多可能故障的環節。2009年服役的尼米茲級航艦「喬治．H．W．布希號」（USS George H.W. Bush），是最後一艘採用蒸汽彈射器建造的航空母艦。福特級內部則大不相同，過去容納蒸汽基礎設施的區域已重新設計，有些甚至根本不存在。

「米勒號」預計2034年才會加入艦隊，但根據一份海軍文件，海軍計畫今年為這艘航艦安放龍骨。為福特級建造相關系統的通用原子公司（General Atomics），2023年獲得為「米勒號」建造彈射器與攔阻裝置的合約，目前工程已完成近50%。該公司表示，恢復使用蒸汽系統的決定「有必要審慎重新考慮」，且「現在改弦更張將帶來重大的成本、時程及整合風險」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他指示海軍拆除福特級航空母艦上的電磁彈射系統，改回使用蒸汽彈射器，並要求後續同級航艦重新設計，顯示他想讓美軍航艦回到較傳統的技術路線。

  • 因為福特級原本就是圍繞電磁系統設計，若改回蒸汽彈射，許多原有空間與管線都要重做，已完成近50%的工程也可能受影響，成本、時程與整合風險都很高。

  • 前3艘福特級航艦福特號、甘迺迪號與企業號將保留電磁系統；但第4艘「多勒斯．米勒號」及之後的同級艦，則需依新命令重新設計彈射與攔阻裝置。

川普 新航

上一則

白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

下一則

美國要養網路私掠者 川普政府授權企業駭客對付外國犯罪集團

延伸閱讀

15艘川普「黃金艦隊」造價2750億元 首艦至少要等8年

15艘川普「黃金艦隊」造價2750億元 首艦至少要等8年
林肯號官兵苦熬200天未靠港「身心惡化」 防長斥報導扭曲

林肯號官兵苦熬200天未靠港「身心惡化」 防長斥報導扭曲
川普伊朗戰爭下一關？媒體揭恐遭遇習近平「太平洋陷阱」

川普伊朗戰爭下一關？媒體揭恐遭遇習近平「太平洋陷阱」
連續部署逾8個月 航空母艦林肯號返航無期 多名水兵試圖跳海輕生

連續部署逾8個月 航空母艦林肯號返航無期 多名水兵試圖跳海輕生

熱門新聞

川普總統7日在白宮簽署行政命令，再度試圖限制出生公民權。(路透)

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

2026-08-06 19:49
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）將於本月底卸任。（歐新社）

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

2026-08-12 16:07
這張示意圖呈現2002年6月阿富汗巴格蘭空軍基地上空一起疑似涉及不明異常現象（UAP）的目擊事件，根據一名前軍人的第一手描述製作。(截自 war.gov/ufo)

五角大廈新公布UFO檔案 阿富汗上空巨大三角形遮蔽星光

2026-08-07 21:17
美國總統川普6日簽署兩項行政命令，擴大不適用屬地主義國籍的定義，並禁止「生育旅遊」。(歐新社)

川普簽署行政命令 限縮出生公民權並禁生育旅遊

2026-08-06 18:23
民調指出，在美國18至34歲的群體中，62%的受訪者希望美國「與中國合作並改善美中關係」。（美聯社）

金融時報：主張「對抗中國」的美國人在減少

2026-08-07 18:20
為了減少詐欺，川普政府逐步推動包括綠卡、入籍、庇護等申請都強制網上申請。（美聯社）

USCIS新規：綠卡、入籍等強制網路申請 加強偵測詐欺

2026-08-11 05:14

超人氣

更多 >
孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了
「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事
幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？
報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫
醫療成本上升 越來越多醫院要求看病必須預先付款

醫療成本上升 越來越多醫院要求看病必須預先付款