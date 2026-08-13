林肯號官兵苦熬200天未靠港「身心惡化」 防長斥報導扭曲

美國海軍「亞伯拉罕．林肯號」航空母艦2021年1月3日自聖地牙哥出發部署。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 林肯號已部署逾250天，且有200天未靠港，引發艦上壓力與身心狀況疑慮。

林肯號已部署逾250天，且有200天未靠港，引發艦上壓力與身心狀況疑慮。 重點二： 媒體指艦上缺乏食物、個人物資與管線問題，但海軍稱未見心理健康惡化跡象。

媒體指艦上缺乏食物、個人物資與管線問題，但海軍稱未見心理健康惡化跡象。 重點三：赫塞斯否認報導失真，稱美軍可透過輪調航艦，無限期維持對伊朗港口封鎖。

華爾街日報13日獨家報導，外界日益關切部署邁入第9個月的航空母艦「亞伯拉罕．林肯號」（USS Abraham Lincoln）艦上生活條件，以及伊朗 戰爭期間官兵承受的壓力。美國官員表示，美軍正準備按照預定的中東部署計畫，派出「喬治．華盛頓號」（USS George Washington）航空母艦接替「林肯號」。

「林肯號」2025年11月開始部署，並在美國對伊朗開戰前，於今年1月改派中東，與艦載機一同成為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的重要力量，此後也參與對伊朗港口的海上封鎖。然而，MS Now稍早報導，艦上水兵正面臨艱困環境，包括食物、牙膏及肥皂短缺。CNN先前則報導，有一人從「林肯號」落海。

一名美國官員證實，「林肯號」8月初有一人落海，但很快獲救。另一名官員表示，在外界對「林肯號」生活條件提出疑慮前，軍方就已規畫讓這艘航艦輪調離開中東。一名海軍官員則指出，軍方並未發現艦上水兵的心理健康問題增加，也未觀察到輕生念頭或企圖輕生事件增加。

航空母艦執行一般部署任務時，通常會駛入港口補給，讓艦員有機會休息和重新整頓。儘管美方官員表示，「林肯號」的情況對戰時部署而言並不罕見，但也承認數月未曾靠港可能對官兵造成壓力。多名國會議員則對「林肯號」缺乏食物和個人用品，以及管線堵塞的報導表示關切。

民主黨籍參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）表示，「林肯號」已部署超過250天，其中200天未曾靠港，創下連續在海上航行天數紀錄，並致函國防部長赫塞斯及代理海軍部長高雄（Hung Cao，前譯曹洪）。他在信中指出：「普遍有報告指出，艦上缺乏基本物資、飲用水受污染、管線出現問題、心理健康惡化、甲板安全堪憂，郵件系統也發生混亂，導致許多寄往艦上的關懷包裹在運送途中遺失數月。」

不過，赫塞斯在巴拿馬巴拿馬市一艘海軍艦艇上受訪時表示，有關「林肯號」的疑慮遭到「完全扭曲」。他說：「我們確保每一艘軍艦、每一組艦員和每一位艦長，隨時都能獲得我們可以提供的一切。」他並補充，美國可以無限期維持對伊朗港口的封鎖，因為美方可以輪調軍艦進出戰區。

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