我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華男與女友吵架 ICE登門逮捕 人莫名消失

黃秋生嗆「土包」 中國美女網紅拍片反擊：學藝先做人

林肯號官兵苦熬200天未靠港「身心惡化」 防長斥報導扭曲

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國海軍「亞伯拉罕．林肯號」航空母艦2021年1月3日自聖地牙哥出發部署。(美聯...
美國海軍「亞伯拉罕．林肯號」航空母艦2021年1月3日自聖地牙哥出發部署。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：林肯號已部署逾250天，且有200天未靠港，引發艦上壓力與身心狀況疑慮。
  • 重點二：媒體指艦上缺乏食物、個人物資與管線問題，但海軍稱未見心理健康惡化跡象。
  • 重點三：赫塞斯否認報導失真，稱美軍可透過輪調航艦，無限期維持對伊朗港口封鎖。

華爾街日報13日獨家報導，外界日益關切部署邁入第9個月的航空母艦「亞伯拉罕．林肯號」（USS Abraham Lincoln）艦上生活條件，以及伊朗戰爭期間官兵承受的壓力。美國官員表示，美軍正準備按照預定的中東部署計畫，派出「喬治．華盛頓號」（USS George Washington）航空母艦接替「林肯號」。

「林肯號」2025年11月開始部署，並在美國對伊朗開戰前，於今年1月改派中東，與艦載機一同成為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的重要力量，此後也參與對伊朗港口的海上封鎖。然而，MS Now稍早報導，艦上水兵正面臨艱困環境，包括食物、牙膏及肥皂短缺。CNN先前則報導，有一人從「林肯號」落海。

一名美國官員證實，「林肯號」8月初有一人落海，但很快獲救。另一名官員表示，在外界對「林肯號」生活條件提出疑慮前，軍方就已規畫讓這艘航艦輪調離開中東。一名海軍官員則指出，軍方並未發現艦上水兵的心理健康問題增加，也未觀察到輕生念頭或企圖輕生事件增加。

航空母艦執行一般部署任務時，通常會駛入港口補給，讓艦員有機會休息和重新整頓。儘管美方官員表示，「林肯號」的情況對戰時部署而言並不罕見，但也承認數月未曾靠港可能對官兵造成壓力。多名國會議員則對「林肯號」缺乏食物和個人用品，以及管線堵塞的報導表示關切。

民主黨籍參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）表示，「林肯號」已部署超過250天，其中200天未曾靠港，創下連續在海上航行天數紀錄，並致函國防部長赫塞斯及代理海軍部長高雄（Hung Cao，前譯曹洪）。他在信中指出：「普遍有報告指出，艦上缺乏基本物資、飲用水受污染、管線出現問題、心理健康惡化、甲板安全堪憂，郵件系統也發生混亂，導致許多寄往艦上的關懷包裹在運送途中遺失數月。」

不過，赫塞斯在巴拿馬巴拿馬市一艘海軍艦艇上受訪時表示，有關「林肯號」的疑慮遭到「完全扭曲」。他說：「我們確保每一艘軍艦、每一組艦員和每一位艦長，隨時都能獲得我們可以提供的一切。」他並補充，美國可以無限期維持對伊朗港口的封鎖，因為美方可以輪調軍艦進出戰區。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因為該艦已部署超過250天，其中有200天未靠港，媒體又報導艦上疑似缺乏食物、牙膏、肥皂與飲用水，讓外界擔心官兵身心承受過大壓力。

  • 部分官員表示，艦上情況對戰時部署並不罕見，輪調計畫本來就已安排；海軍也稱未觀察到心理健康問題增加，或輕生念頭與企圖輕生事件上升。

  • 赫塞斯認為外界對林肯號疑慮的報導「完全扭曲」，並表示美軍能透過輪調不同航艦進出戰區，持續維持對伊朗港口的封鎖任務。

伊朗

上一則

川普政府告哈佛大學反猶太主義 聯邦法官認未違法撤訴

延伸閱讀

支援中東戰事 5千官兵返鄉無期 林肯號傳水兵多人跳海

支援中東戰事 5千官兵返鄉無期 林肯號傳水兵多人跳海
赫塞斯：美軍兵力充足 可無限期封鎖伊朗

赫塞斯：美軍兵力充足 可無限期封鎖伊朗
WSJ：美國將向中東部署「華盛頓」號航母 接替林肯號

WSJ：美國將向中東部署「華盛頓」號航母 接替林肯號
不甩美軍警告 巴拿馬籍貨輪強行航往伊朗港口遭開火癱瘓

不甩美軍警告 巴拿馬籍貨輪強行航往伊朗港口遭開火癱瘓

熱門新聞

川普總統7日在白宮簽署行政命令，再度試圖限制出生公民權。(路透)

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

2026-08-06 19:49
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）將於本月底卸任。（歐新社）

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

2026-08-12 16:07
這張示意圖呈現2002年6月阿富汗巴格蘭空軍基地上空一起疑似涉及不明異常現象（UAP）的目擊事件，根據一名前軍人的第一手描述製作。(截自 war.gov/ufo)

五角大廈新公布UFO檔案 阿富汗上空巨大三角形遮蔽星光

2026-08-07 21:17
美國總統川普6日簽署兩項行政命令，擴大不適用屬地主義國籍的定義，並禁止「生育旅遊」。(歐新社)

川普簽署行政命令 限縮出生公民權並禁生育旅遊

2026-08-06 18:23
民調指出，在美國18至34歲的群體中，62%的受訪者希望美國「與中國合作並改善美中關係」。（美聯社）

金融時報：主張「對抗中國」的美國人在減少

2026-08-07 18:20
為了減少詐欺，川普政府逐步推動包括綠卡、入籍、庇護等申請都強制網上申請。（美聯社）

USCIS新規：綠卡、入籍等強制網路申請 加強偵測詐欺

2026-08-11 05:14

超人氣

更多 >
孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
網評近期最愛10部陸劇 陳偉霆「九門」衝上第四、冠軍無愧高顏值組合

網評近期最愛10部陸劇 陳偉霆「九門」衝上第四、冠軍無愧高顏值組合
美國、烏克蘭軍演正面交兵 美裝甲旅竟慘遭殲滅

美國、烏克蘭軍演正面交兵 美裝甲旅竟慘遭殲滅
陳幸妤離婚／她台大畢業 認識趙建銘不到1年結婚 2006年爆轉折

陳幸妤離婚／她台大畢業 認識趙建銘不到1年結婚 2006年爆轉折