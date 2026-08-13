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川普賣「貼文搶先看」挨告 違憲理由曝光

編譯季晶晶／綜合外電
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川普媒體技販售每月最高10萬美元的Truth Social貼文「搶先看」服務，川...
川普媒體技販售每月最高10萬美元的Truth Social貼文「搶先看」服務，川普遭控藉總統公開資訊牟利並被列為被告。(路透)

新聞自由基金會（Freedom of The Press Foundation）與非營利調查性新聞機構The Intercept，周三在紐約聯邦法院提告，挑戰社群平台Truth Socia販售美國總統川普貼文「搶先看」權限的計畫。這項服務每月最高要價10萬美元。

原告主張，這項服務違反美國憲法第一修正案保障民眾平等取得總統公開聲明的權利。訴狀指出，川普2025年重返白宮後，在Truth Social發布數千則貼文，許多內容沒有經過白宮正式公告，這項服務違反美國憲法第一修正案保障民眾平等取得總統公開聲明的權利。訴狀指出，川普2025年重返白宮後，在Truth Social發布數千則貼文。

川普是Truth Social母公司的最大股東，被質疑把可能影響市場的政府資訊提供給付費客戶，讓自己從中獲利。高頻交易公司若搶先取得政策消息，可透過演算法快速下單，從中謀取暴利。這起訴訟將川普與其他白宮官員列為被告，但未將川普媒體與科技集團（TMTG）列為被告。

川普媒體回應，左翼運動人士企圖利用法院審查川普並傷害股東。該公司強調，付費客戶只比其他人稍快取得公開貼文，屬行之有年的商業慣例。目前已有逾10名客戶訂購，多數是高頻交易公司。

精華 FAQ

  • 原告主要挑戰Truth Social販售川普貼文「搶先看」權限的計畫，認為這種付費優先閱讀安排，讓部分人比大眾更早取得總統公開訊息，已涉及憲法爭議。

  • 原告主張，總統公開聲明屬公共資訊，不應以付費方式讓特定客戶優先接觸，否則會破壞民眾平等取得政府訊息的權利，也可能影響公共監督與新聞自由。

  • 因川普是Truth Social母公司最大股東，外界擔心他把可能影響市場的政府資訊優先提供給付費客戶，特別是高頻交易公司，讓他們能搶先交易並取得暴利。

白宮 川普

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