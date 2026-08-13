李維特將辭白宮發言人 川普：最信任助理 續任外部顧問

白宮新聞發言人李維特(後)是川普總統貼身幕僚。圖為李維特今年1月隨川普總統出席世界經濟論壇，在空軍一號上接受媒體訪問。(美聯社)

美聯社報導，白宮 發言人李維特(Karoline Leavitt)將於本月底卸任。川普 總統12日在社媒宣布，現年28歲的李維特將離開白宮發言人一職，以有更多時間陪伴年幼子女與家人。

李維特是歷來最年輕的白宮發言人。她今年5月生下第二個孩子後開始休產假，7月重返白宮，近日才恢復主持白宮新聞簡報會。

李維特在川普首個總統任期內便進入白宮，曾擔任新聞助理；此後，她逐漸成為川普「讓美國再次偉大」(Make America Great Again，MAGA)政治運動的重要支持者。她也曾擔任川普2024年總統競選團隊的全國新聞秘書，並在川普第二任期開始後出任白宮發言人。

川普11日在社群媒體發文宣布李維特離任，稱她是自己「最信任的助理」之一，並表示她將於8月底離開目前職位，讓她能有更多時間陪伴年幼子女與家人。川普表示，他「完全理解，也完全尊重」她的決定。

川普同時透露，李維特離開白宮發言人職位後，將繼續擔任他的主要外部顧問之一，並成為共和黨 內具有影響力的聲音，不會完全離開核心圈 。他表示，兩人將繼續推動政治議程，並力拚共和黨在即將到來的期中選舉中取得「決定性的勝利」。

川普表示，李維特未來將作為外部顧問之一，並在川普政府努力「打破歷史規律、贏得期中選舉決定性勝利的過程中」，成為共和黨內部具影響力的聲音。

李維特隨後也在Ｘ平台發文表示，在過去這一年半裡擔任白宮新聞秘書，「是一生中莫大的榮幸與冒險」。她感謝川普信任，賦予她在白宮講台上代表他發言的特權，她不僅「樂於追究自由派媒體的責任，也確保美國人民能聽到關於川普總統各項成功的真相」。

她接著說，從事世界上最具挑戰的工作之一的同時，身為人母並迎來新生命的誕生，無疑是「人生中最充實卻也最艱鉅的一段時光」。自從生下女兒重返白宮工作後，她內心便知，若繼續投入白宮新聞秘書所需的龐大時間、精力和注意力，自己就無法成為兩個年幼孩子的「最佳母親」，這就是為什麼她做出了「苦樂參半的決定」：離開白宮，展開人生新篇章。

李維特指，川普已邀請她繼續在體制外擔任他的顧問，而她將永遠作為「讓美國再次偉大」(MAGA)運動與共和黨的積極倡議者。

白宮新聞發言人李維特是川普總統貼身幕僚，12日突然宣布辭職。(美聯社)