李維特將辭白宮發言人 川普：最信任助理 續任外部顧問
美聯社報導，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)將於本月底卸任。川普總統12日在社媒宣布，現年28歲的李維特將離開白宮發言人一職，以有更多時間陪伴年幼子女與家人。
李維特是歷來最年輕的白宮發言人。她今年5月生下第二個孩子後開始休產假，7月重返白宮，近日才恢復主持白宮新聞簡報會。
李維特在川普首個總統任期內便進入白宮，曾擔任新聞助理；此後，她逐漸成為川普「讓美國再次偉大」(Make America Great Again，MAGA)政治運動的重要支持者。她也曾擔任川普2024年總統競選團隊的全國新聞秘書，並在川普第二任期開始後出任白宮發言人。
川普11日在社群媒體發文宣布李維特離任，稱她是自己「最信任的助理」之一，並表示她將於8月底離開目前職位，讓她能有更多時間陪伴年幼子女與家人。川普表示，他「完全理解，也完全尊重」她的決定。
川普同時透露，李維特離開白宮發言人職位後，將繼續擔任他的主要外部顧問之一，並成為共和黨內具有影響力的聲音，不會完全離開核心圈 。他表示，兩人將繼續推動政治議程，並力拚共和黨在即將到來的期中選舉中取得「決定性的勝利」。
川普表示，李維特未來將作為外部顧問之一，並在川普政府努力「打破歷史規律、贏得期中選舉決定性勝利的過程中」，成為共和黨內部具影響力的聲音。
李維特隨後也在Ｘ平台發文表示，在過去這一年半裡擔任白宮新聞秘書，「是一生中莫大的榮幸與冒險」。她感謝川普信任，賦予她在白宮講台上代表他發言的特權，她不僅「樂於追究自由派媒體的責任，也確保美國人民能聽到關於川普總統各項成功的真相」。
她接著說，從事世界上最具挑戰的工作之一的同時，身為人母並迎來新生命的誕生，無疑是「人生中最充實卻也最艱鉅的一段時光」。自從生下女兒重返白宮工作後，她內心便知，若繼續投入白宮新聞秘書所需的龐大時間、精力和注意力，自己就無法成為兩個年幼孩子的「最佳母親」，這就是為什麼她做出了「苦樂參半的決定」：離開白宮，展開人生新篇章。
李維特指，川普已邀請她繼續在體制外擔任他的顧問，而她將永遠作為「讓美國再次偉大」(MAGA)運動與共和黨的積極倡議者。
她預計在8月底離開白宮發言人職位，但不會完全退出川普核心圈，將改以外部顧問身分繼續提供建議，並維持在共和黨內的影響力。 川普稱李維特是自己最信任的助理之一，表示完全理解並尊重她想陪伴年幼子女與家人的決定，同時邀請她在體制外續任主要顧問。 李維特表示，兼顧高壓白宮工作與育兒讓她意識到難以成為兩個年幼孩子的最佳母親，因此做出苦樂參半的決定，離開白宮開啟新篇章。
精華 FAQ
她預計在8月底離開白宮發言人職位，但不會完全退出川普核心圈，將改以外部顧問身分繼續提供建議，並維持在共和黨內的影響力。
川普稱李維特是自己最信任的助理之一，表示完全理解並尊重她想陪伴年幼子女與家人的決定，同時邀請她在體制外續任主要顧問。
李維特表示，兼顧高壓白宮工作與育兒讓她意識到難以成為兩個年幼孩子的最佳母親，因此做出苦樂參半的決定，離開白宮開啟新篇章。
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