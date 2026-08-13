路透記者還原搭「誘餌空軍一號」 川普事後問：要走一起走？

川普總統7月9日搭乘卡達贈與的新空軍一號返抵美國。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普因伊朗暗殺威脅秘密換機，記者團全被蒙在鼓裡。

川普因伊朗暗殺威脅秘密換機，記者團全被蒙在鼓裡。 重點二： 路透記者登上誘餌空軍一號後，察覺多處細節異常。

路透記者登上誘餌空軍一號後，察覺多處細節異常。 重點三：川普事後在記者艙打趣稱，自己若走記者也會跟著走。

川普 總統7月因伊朗 暗殺威脅秘密換機，同行記者團全被蒙在鼓裡。登上那架「誘餌空軍一號」的路透記者施萊特瑞近日還原隨行過程，直言一開始就察覺有些地方不對勁，一些記者甚至開始猜伊朗是否真將出手；直到一個月後，他們才知道，自己搭乘的總統專機根本沒有總統。川普事後還拿這件事開玩笑，對記者打趣說：「要是我走了，你們也會跟著走，對吧？」

7月北約 峰會在安卡拉進入尾聲時，川普突然宣布不會搭乘卡達提供的新總統專機，將改搭舊空軍一號前往英國。

專跑白宮新聞的路透記者施萊特瑞（Gram Slattery）透露，這番說法立刻讓隨行記者起疑。川普當天又多次向媒體提起伊朗長期企圖殺害他，卻在離開土耳其前的記者會上，迴避換機原因。

登機後，白宮人員突然要求所有記者拉下窗戶遮光板，只稱這是特勤局要求。施萊特瑞說，自己過去曾多次搭乘總統專機，知道這種要求並不尋常，當下甚至猜測，是否是為了遮掩某種機密國防技術。

施萊特瑞提到，在空軍一號上「想取得答案有時出乎意料困難」。基於安全因素，記者不能使用Wi-Fi，能接觸到的白宮人員通常也只有負責後勤協調的隨行記者聯絡員，但對方往往接觸不到敏感資訊，也沒有權限對外說明。

從安卡拉飛往英國麥登豪皇家空軍基地（RAF Mildenhall）途中，一切看似平靜，記者卻「很難真正放鬆」。他們仍以為川普在同一架飛機上，隨時可能現身。與此同時，沒人知道整趟行程究竟出了什麼狀況。川普途中也沒有像平常一樣到記者艙受訪，當時記者沒有多想，後來才知道，川普根本不在機上。

深夜抵達英國後，記者團下機時看見川普從飛機另個區域走下來，隨後又被要求跟著他步行前往停在數百碼外的新空軍一號。

施萊特瑞形容，他跑白宮新聞這麼多年，從沒見過類似場面，整套安排「格外刻意，而且充滿電影感」，卻完全不知道目的何在。

從英國返美時，在卡達贈機上，川普終於走進記者艙。面對記者追問，他否認換機是出於安全疑慮，但當被問到為何要求拉下遮光板時，他坦言自己持續面臨來自伊朗的威脅。

川普接著對記者說：「不過我要是走了，你們也跟著走，對吧？」最後他又補了一句：「也許有一天你們會想換份工作。」