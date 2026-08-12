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隨行媒體淪「誘餌」毫不知情 川普祕密更換專機掀4大爭議

記者胡玉立／綜合報導
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7月8日白宮安排隨行記者在安卡拉從左側後門登上舊空軍一號，川普則由左側前門上機，...
7月8日白宮安排隨行記者在安卡拉從左側後門登上舊空軍一號，川普則由左側前門上機，但立即由右側前門搭貨艙車離開換機。（路透）

華盛頓郵報10日晚間率先報導川普總統7月出席北約峰會後離開土耳其飛往英國時，因顧慮來自伊朗的安全威脅，祕密更換飛機。這起撲朔迷離的「飛機掉包」(switcheroo)事件，引發許多現實問題與爭議，包括：川普與白宮持續撒謊、國會未被告知國安威脅、媒體和工作人員在不知情下被當成誘餌、白宮試圖壓制相關報導還向記者發出傳票等等。

有線電視新聞網(CNN)報導，現在情況已很清楚：川普在土耳其先登上舊空軍一號，然後祕密改乘一輛餐飲貨艙車轉搭一架較小的空軍C-32A運輸機飛往英國；抵達英國後，川普繼續「演戲」，祕密重新登上舊空軍一號，然後下機接受媒體採訪，之後再登上卡達送的新空軍一號返美。

CNN分析指出，採取預防措施保護總統，合情合理，也非聞所未聞；但值得注意的是，即使明顯危險已過，川普和白宮仍繼續對此事撒謊。

2000年時任總統柯林頓訪問巴基斯坦時，也曾假裝使用誘餌飛機、卻搭沒有標記的飛機；但柯林頓一下機就向公眾坦承此事。華郵報導，柯林頓的白宮事先曾私下向白宮記者協會主席通報相關情況。相較之下，川普和白宮卻一直假裝他離開土耳其時，真的搭了舊空軍一號。

另一棘手問題是：採取措施保護總統固然合理，但這項權宜之計讓記者和政府工作人員在內的許多人，在不知情下持續搭乘舊空軍一號，成為誘餌，身處險境。對於這個問題，國務卿魯比歐(Marco Rubio)11日並未理會CNN提問：政府是否將記者和工作人員置於危險中。

這整起事件也讓人明白，伊朗的具體威脅或許有許多向面不為人知，但已足以促成採取「飛機掉包」措施；川普之前各種有關「伊朗軍事能力已被摧毀」的說法，到底有多少可信度？已再次被打臉並受到考驗。

歐巴馬時期白宮顧問阿克塞爾羅德(David Axelrod)向CNN表示，「如果威脅等級高到必須採取如此非常措施來保護總統，國人理應知道在此情況下的威脅等級究竟有多高。」

從更廣層面來看，此事還涉及白宮試圖壓制相關報導。紐約時報記者報導川普出於安全考量，離土耳其時不搭卡達新機，結果被川普政府發出備受爭議的傳票，聲稱此案涉及「洩露機密信息，威脅國家安全」；政府內部更為此展開大規模調查，部分官員被要求交出手機。

如果卡達新機不如舊空軍一號安全，川普為何硬要搭它飛往外國領空？這是否表示：川普因急於讓那架他夢寐以求的新機升空，可能改裝期間偷工減料？這場「揪出洩密者」行動，究竟是為了化解川普急匆匆堅持乘坐卡達送的新機而生的尷尬，還是避免被人發現政府曾利用工作人員和記者作為誘餌？又或許，這一切只是川普不想承認：伊朗真的有能力構成威脅。

川普與記者搭乘卡達贈送的新空軍一號，由英國返回華府。（路透）
川普與記者搭乘卡達贈送的新空軍一號，由英國返回華府。（路透）

精華 FAQ

  • 報導指出，川普因顧慮來自伊朗的安全威脅，先登上舊空軍一號後再改乘較小的C-32A運輸機飛往英國，屬於保護總統的預防措施。

  • 因為許多隨行記者和白宮工作人員在不知情下，仍被安排搭乘舊空軍一號，外界認為這使他們暴露在潛在風險中，卻未被事先告知實情。

  • 爭議包括白宮持續對外說謊、未向國會通報國安威脅、疑似壓制相關報導，以及是否因急於使用卡達送的新空軍一號而衍生其他問題。

川普 伊朗 土耳其

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