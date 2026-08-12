我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

酪梨不是水果？ 營養師揭「吃錯恐爆熱量」 忘記一件事最易踩雷

民主黨威州州長初選 密爾瓦基郡郡長克勞利獲勝

多年來受伊朗威脅 川普選戰期間就曾使用誘餌飛機

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於伊朗威脅，川普在選戰期間就偶爾使用誘餌飛機。圖為川普11日至俄州輔選，搭乘卡...
由於伊朗威脅，川普在選戰期間就偶爾使用誘餌飛機。圖為川普11日至俄州輔選，搭乘卡達贈送的新空軍一號。（美聯社）

紐約時報報導，美國總統川普7月8日飛離土耳其時使出假裝搭乘空軍一號的瞞天過海伎倆，這項安排似乎是在官員判定伊朗對川普的威脅可信後，於數小時內制定完成。由於伊朗威脅，川普在選戰期間就偶爾使用誘餌飛機。

曾參與前總統布希及歐巴馬維安工作的前特勤人員米哈萊克表示，特勤局過去就曾使用誘餌車隊和誘餌航班，以祕密轉移總統。

他說：「只要總統身處可能存在危險的環境，特勤局就會採取防護措施，包括使用誘餌。」

他表示，特勤局長期以來的準則就是總統安全高於公開透明，「這個機構不是公關單位，他們最重要的工作就是確保總統安全」。

知情人士表示，當時接獲的情資顯示，川普無論搭乘哪一架飛機，都可能成為伊朗攻擊目標，國防部長赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩等少數高層官員迅速制定這項計畫。

多年來，川普一直受到來自伊朗的威脅，尤其是他第一任期下令擊殺伊朗知名指揮官蘇雷曼尼之後。

在2024年總統大選期間，川普的顧問私下告訴盟友，他們收到情報顯示，伊朗仍想除掉川普，這導致競選期間川普就偶爾使用誘餌飛機。他會祕密搭乘另一架飛機，讓幕僚搭乘他的私人飛機。

選戰期間川普在賓州巴特勒遭遇子彈擦過耳朵的暗殺未遂事件，後來又發生第二起暗殺未遂案，加上美國檢方2024年11月起訴一名被控意圖暗殺川普的伊朗男子，以及川普競選團隊的電子郵件與社群媒體帳號遭到駭客攻擊，這些事件讓川普陣營長期處於一種「圍城」氛圍之中，也造成恐懼、封閉以及有時近乎偏執的心態。

紐約時報報導土耳其之行的安全疑慮，及卡達捐贈的新空軍一號防禦能力不如舊機後，川普對消息外洩非常憤怒。美國司法部曾向紐時記者甚至一些記者家屬發出傳票，在一名聯邦法官提出批評後，傳票才被撤回。

精華 FAQ

  • 報導指出，當時美方判定伊朗威脅可信，擔心川普無論搭乘哪一架飛機都可能成為攻擊目標，因此臨時安排誘餌飛機，藉此混淆外界並提高行程安全。

  • 知情人士表示，計畫是在數小時內完成，主要由國防部長赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩等少數高層官員迅速協調制定，顯示層級極高且高度保密。

  • 因伊朗長期對川普發出威脅，競選團隊私下獲得情報後認為風險仍在，所以川普有時秘密搭乘另一架飛機，讓幕僚坐他的私人飛機，以降低遭鎖定的可能。

伊朗 川普 土耳其

上一則

沒核協議也願收兵？WSJ：川普「1條件」想體面抽身 伊朗不買帳

下一則

川普之前 3位總統也曾為了安全「聲東擊西」祕密出行

延伸閱讀

川普換機隨行媒體淪誘餌 白宮挨批「從頭到尾都在說謊」

川普換機隨行媒體淪誘餌 白宮挨批「從頭到尾都在說謊」
紐時曝川普換機內幕 伊朗掌握下榻樓層、峰會附近有人攜肩射飛彈

紐時曝川普換機內幕 伊朗掌握下榻樓層、峰會附近有人攜肩射飛彈
舊空軍一號也是幌子 華郵：川普其實是搭第三架飛機離開土耳其

舊空軍一號也是幌子 華郵：川普其實是搭第三架飛機離開土耳其

川普之前 3總統也曾聲東擊西祕密出行

川普之前 3總統也曾聲東擊西祕密出行

熱門新聞

川普總統7日在白宮簽署行政命令，再度試圖限制出生公民權。(路透)

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

2026-08-06 19:49
這張示意圖呈現2002年6月阿富汗巴格蘭空軍基地上空一起疑似涉及不明異常現象（UAP）的目擊事件，根據一名前軍人的第一手描述製作。(截自 war.gov/ufo)

五角大廈新公布UFO檔案 阿富汗上空巨大三角形遮蔽星光

2026-08-07 21:17
美國總統川普6日簽署兩項行政命令，擴大不適用屬地主義國籍的定義，並禁止「生育旅遊」。(歐新社)

川普簽署行政命令 限縮出生公民權並禁生育旅遊

2026-08-06 18:23
民調指出，在美國18至34歲的群體中，62%的受訪者希望美國「與中國合作並改善美中關係」。（美聯社）

金融時報：主張「對抗中國」的美國人在減少

2026-08-07 18:20
川普總統7月31日在馬里蘭州大衛營舉行的內閣會議上，聆聽國防部長赫塞斯發言。(路透)

打伊朗耗盡彈藥卻不知情？華郵：川普上周在大衛營怒飆防長赫塞斯

2026-08-05 21:46
波音C-32A示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

舊空軍一號也是幌子 華郵：川普其實是搭第三架飛機離開土耳其

2026-08-10 20:59

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢

照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢