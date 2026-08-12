多年來受伊朗威脅 川普選戰期間就曾使用誘餌飛機

由於伊朗威脅，川普在選戰期間就偶爾使用誘餌飛機。圖為川普11日至俄州輔選，搭乘卡達贈送的新空軍一號。（美聯社）

紐約時報報導，美國總統川普 7月8日飛離土耳其 時使出假裝搭乘空軍一號的瞞天過海伎倆，這項安排似乎是在官員判定伊朗 對川普的威脅可信後，於數小時內制定完成。由於伊朗威脅，川普在選戰期間就偶爾使用誘餌飛機。

曾參與前總統布希及歐巴馬維安工作的前特勤人員米哈萊克表示，特勤局過去就曾使用誘餌車隊和誘餌航班，以祕密轉移總統。

他說：「只要總統身處可能存在危險的環境，特勤局就會採取防護措施，包括使用誘餌。」

他表示，特勤局長期以來的準則就是總統安全高於公開透明，「這個機構不是公關單位，他們最重要的工作就是確保總統安全」。

知情人士表示，當時接獲的情資顯示，川普無論搭乘哪一架飛機，都可能成為伊朗攻擊目標，國防部長赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩等少數高層官員迅速制定這項計畫。

多年來，川普一直受到來自伊朗的威脅，尤其是他第一任期下令擊殺伊朗知名指揮官蘇雷曼尼之後。

在2024年總統大選期間，川普的顧問私下告訴盟友，他們收到情報顯示，伊朗仍想除掉川普，這導致競選期間川普就偶爾使用誘餌飛機。他會祕密搭乘另一架飛機，讓幕僚搭乘他的私人飛機。

選戰期間川普在賓州巴特勒遭遇子彈擦過耳朵的暗殺未遂事件，後來又發生第二起暗殺未遂案，加上美國檢方2024年11月起訴一名被控意圖暗殺川普的伊朗男子，以及川普競選團隊的電子郵件與社群媒體帳號遭到駭客攻擊，這些事件讓川普陣營長期處於一種「圍城」氛圍之中，也造成恐懼、封閉以及有時近乎偏執的心態。

紐約時報報導土耳其之行的安全疑慮，及卡達捐贈的新空軍一號防禦能力不如舊機後，川普對消息外洩非常憤怒。美國司法部曾向紐時記者甚至一些記者家屬發出傳票，在一名聯邦法官提出批評後，傳票才被撤回。