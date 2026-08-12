白宮解除政府設備使用TikTok禁令 稱已不再構成國安威脅

美國川普政府取消在聯邦機構設備上使用TikTok的限制。（路透）

美國川普 政府取消在聯邦機構設備上使用TikTok 的限制，稱TikTok轉移到美國投資者手中後，已不再構成國家安全威脅。

綜合外媒報導，白宮 管理和預算辦公室在備忘錄中，撤銷了2023年有關禁止在政府設備上使用該影像分享服務的指令。

這項禁令要回溯到2022年底，當時美國國會通過了一項兩黨都支持的法案，要求行政部門機構將Tiktok從聯邦設備上卸載移除。美國司法部今年7月指出，該法律不再適用於目前在美國提供的TikTok版本，至於是否允許使用TikTok，仍由各聯邦機構自行決定。

Tiktok此前是字節跳動公司旗下的產品，這一情況長期以來引發美國政府的國家安全擔憂，中美也對此數次交鋒。TikTok及字節跳動1月完成交易，將其部分美國業務轉讓給當地投資者。甲骨文、私募股權公司銀湖資本及阿布達比投資公司MGX成為美國合資公司管理投資人。

TikTok行政總裁周受資將獲得董事會席位，並將繼續運營TikTok的全球業務，副手Adam Presser將擔任美國公司的執行長。

川普曾多次稱讚TikTok，稱TikTok助他贏得2024年總統大選，還感謝中國國家主席習近平幫助掃清交易的審查障礙。

美國白宮去年8月開設官方TikTok帳號，意在藉助這款擁有超過1.7億名美國用戶的短影音平台，推廣川普的政策資訊。「The White House」當時發布的第一條貼文，標題就寫道「美國，我們回來了！TikTok，你們好嗎？」，目前白宮的帳號在該平台有710萬追蹤者。