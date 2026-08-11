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紐時曝川普換機內幕 伊朗掌握下榻樓層、峰會附近有人攜肩射飛彈

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統11日結束俄亥俄州行程返抵華府後，在馬里蘭州安德魯斯聯合基地走下空軍一號...
川普總統11日結束俄亥俄州行程返抵華府後，在馬里蘭州安德魯斯聯合基地走下空軍一號並接受記者提問。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美方情報發現伊朗相關威脅後，川普在7月土耳其北約峰會期間祕密更換專機，因擔心空軍一號遭飛彈攻擊，且多數隨行人員並不知情。

華盛頓郵報10日率先披露，川普總統7月出席北約安卡拉峰會期間，因情資顯示空軍一號面臨嚴重威脅，維安人員為確保他的安全，祕密安排他改搭其他飛機。川普11日回應，在維安事務上，他會遵循特勤局與美軍指示。

福斯新聞與路透報導，川普前往俄亥俄州日內瓦市參加活動後受訪表示：「嗯，這完全由特勤局決定。我只是按照他們的安排。」

川普說：「事實上，我認為我搭乘的飛機面臨更大風險，因為我覺得那才是他們更可能下手的飛機。」他還表示：「所以我聽從特勤局與軍方。他們要我改搭另一個航班、另一架同樣安全的飛機。既然他們這麼要求，我就照辦，聽他們的。」

川普表示：「我想當時確實有威脅。我其實沒有多問，因為我經常收到威脅。」他還說：「任何有影響力的總統都會收到很多威脅；沒有影響力的總統不會收到威脅。」

紐約時報報導，促使川普祕密更換空軍一號的伊朗威脅，在他7月8日準備展開土耳其北約峰會最後一天行程之際浮現。兩名美方知情官員表示，美國情報部門從多個管道截獲情報，顯示有人企圖以地對空飛彈攻擊總統專機；北約峰會附近也有人被發現攜帶肩射飛彈。

官員表示，伊朗方面還確切掌握川普在安卡拉的下榻地點，包括他住在建築物的哪一層。這些情報被認為可信程度足以促使川普與政府高層展開非比尋常的換機誘敵行動。白宮官員不願透露誰陪同川普搭乘祕密航班離開土耳其，但兩名官員表示，國務卿魯比歐、財政部長貝森特、總統首席國內政策顧問米勒（Stephen Miller），以及白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）等人都留在原來的總統專機上。

魯比歐知道這項威脅，但尚不清楚其他人有多少知情。兩名官員表示，機上至少部分白宮工作人員並不知情，隨行記者同樣被蒙在鼓裡。白宮發言人未回覆詢問此事的電子郵件。

精華 FAQ

  • 根據報導，美方截獲多管道情報，顯示有人可能以地對空飛彈鎖定空軍一號，且峰會附近發現有人攜帶肩射飛彈，因此維安單位安排他改搭其他飛機。

  • 官員稱，伊朗不僅掌握川普在安卡拉的下榻地點，還知道他住在建築物的哪一層。這些資訊被認為具備可信度，足以促使美方採取換機誘敵措施。

  • 報導指出，魯比歐事先知道威脅，但不清楚其他人知情程度；部分白宮工作人員與隨行記者都未被告知，魯比歐、貝森特、米勒與張振熙則留在原總統專機上。

川普 伊朗 華盛頓郵報

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