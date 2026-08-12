搭舊空軍1號也是幌子 川普證實是搭另1架波音離開土耳其
川普總統7月8日搭乘卡達贈送的新空軍一號(VC-25B Bridge)飛抵土耳其安卡拉出席北約(NATO)峰會，由於擔心伊朗暗殺威脅，8日離開時卻突然更換專機，改乘舊型的空軍一號(VC-25A)先赴英國，然後再換乘新空軍一號返回華府。然而華盛頓郵報報導指出，其實川普根本不是搭乘舊專機離開土耳其，而是神不知鬼不覺地登上另一架波音C-32A，連一些記者、白宮人員都被蒙在鼓裡，以為自己跟川普搭同架飛機。
華郵：川普是搭另一架波音C-32A離開土耳其
川普11日證實，當時是特勤局和軍方要求他搭另一架飛機，以防止伊朗的威脅。
一名美國官員表示，過去30年也曾有其他幾次空軍一號被當作「誘餌機」的情況，包括面臨嚴重威脅，或總統即將前往危險地區。該官員表示，舊的空軍一號雖然安全性極高，但也很引人注目，因此改讓總統搭乘另架飛機有時更安全。
上機後從另一側走 機場餐飲貨艙車停艙門等待
卡達贈送的新空軍一號7月8日傍晚首先離開土耳其，隨後川普在黃昏時分登上舊空軍一號，並在鏡頭前揮手道別。為了避免讓外人看到川普離開舊空軍一號，川普與幾名幕僚登上一輛機場餐飲貨艙車，這輛車利用液壓裝置升高至飛機旁，並停在空軍一號登機門入口另一側的一扇艙門旁。
土耳其機場的新聞媒體拍攝畫面顯示，舊空軍一號的一側架設著樓梯，另一側則停著那輛餐飲車，車上的貨櫃升高至與飛機艙門同樣的高度。影片顯示，川普乘坐轎車抵達後，爬上樓梯登機，並向停機坪揮手。
幾分鐘後，當白宮新聞團成員開始從飛機後方附近登機時，一名穿西裝的男子進入餐飲車的駕駛室，上頭的貨櫃隨後被降回車斗，接著車輛離開空軍一號，駛向附近較小的C-32A。貨櫃接著升高至與飛機艙門同高的位置，持續數分鐘。貨櫃降下後，西裝男子從駕駛室走出、登上C-32A的樓梯。
另1架飛機或稱空軍2號 機身也印有美國字樣
這架藍白色的C-32A是一架改裝後的波音757，專門用於運送美國政府官員，其機身也印有「美利堅合眾國」(United States of America)字樣，可以用來載送總統或副總統，在這種情況下通常也會使用空軍一號或空軍二號的呼號；技術上來說「空軍一號」適用於任何一架載著美國總統的飛機，而非特定飛機。
公開航班追蹤資料顯示，這架C-32A以「SAM 33」為呼號飛往英國，8日當地時間下午6時26分降落在麥登豪皇家空軍基地(Mildenhall Air Base)；「SAM」是「特殊空中任務」(special air mission)的常用縮寫。
白宮並未直接回應華盛頓郵報的報導。白宮通訊主任張振熙(Steven Cheung)在聲明中表示：「正如總統最近所說，美國有許多敵人正將他鎖定為目標，而我們會運用一切可用手段來應對這些威脅。」
華盛頓郵報指出，川普並非搭乘舊型空軍一號離開土耳其，而是改登另一架波音C-32A，先飛往英國，再轉乘新空軍一號返美。 川普表示，特勤局和軍方要求他更換專機，主要是為了防範伊朗可能發動的暗殺威脅，也避免舊空軍一號過於醒目而增加風險。 川普先登上舊空軍一號揮手，再透過機場餐飲貨艙車與另一側艙門轉移，之後悄悄上C-32A，讓不少記者和白宮人員誤以為他仍在原機上。
精華 FAQ
華盛頓郵報指出，川普並非搭乘舊型空軍一號離開土耳其，而是改登另一架波音C-32A，先飛往英國，再轉乘新空軍一號返美。
川普表示，特勤局和軍方要求他更換專機，主要是為了防範伊朗可能發動的暗殺威脅，也避免舊空軍一號過於醒目而增加風險。
川普先登上舊空軍一號揮手，再透過機場餐飲貨艙車與另一側艙門轉移，之後悄悄上C-32A，讓不少記者和白宮人員誤以為他仍在原機上。
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