搭舊空軍1號也是幌子 川普證實是搭另1架波音離開土耳其

7月8日結束在土耳其安卡拉北約峰會後，川普總統在媒體之前，登上舊空軍一號。（美聯社）

川普 總統7月8日搭乘卡達贈送的新空軍一號(VC-25B Bridge)飛抵土耳其 安卡拉出席北約(NATO)峰會，由於擔心伊朗暗殺威脅，8日離開時卻突然更換專機，改乘舊型的空軍一號(VC-25A)先赴英國，然後再換乘新空軍一號返回華府。然而華盛頓郵報報導指出，其實川普根本不是搭乘舊專機離開土耳其，而是神不知鬼不覺地登上另一架波音 C-32A，連一些記者、白宮人員都被蒙在鼓裡，以為自己跟川普搭同架飛機。

華郵：川普是搭另一架波音C-32A離開土耳其

貨艙車立即將川普載至另一架等候的波音C-32A飛機，搭這架飛機由土耳其飛至英國。照片為同型機。（路透）

川普11日證實，當時是特勤局和軍方要求他搭另一架飛機，以防止伊朗的威脅。

一名美國官員表示，過去30年也曾有其他幾次空軍一號被當作「誘餌機」的情況，包括面臨嚴重威脅，或總統即將前往危險地區。該官員表示，舊的空軍一號雖然安全性極高，但也很引人注目，因此改讓總統搭乘另架飛機有時更安全。

上機後從另一側走 機場餐飲貨艙車停艙門等待

在川普登上舊空軍一號時，其實一個餐點貨艙車已等在飛機另一側。川普在上機後，立即進入貨艙離開。（美聯社）

卡達贈送的新空軍一號7月8日傍晚首先離開土耳其，隨後川普在黃昏時分登上舊空軍一號，並在鏡頭前揮手道別。為了避免讓外人看到川普離開舊空軍一號，川普與幾名幕僚登上一輛機場餐飲貨艙車，這輛車利用液壓裝置升高至飛機旁，並停在空軍一號登機門入口另一側的一扇艙門旁。

土耳其機場的新聞媒體拍攝畫面顯示，舊空軍一號的一側架設著樓梯，另一側則停著那輛餐飲車，車上的貨櫃升高至與飛機艙門同樣的高度。影片顯示，川普乘坐轎車抵達後，爬上樓梯登機，並向停機坪揮手。

7月8日川普總統在媒體之前，登上舊空軍一號，並向停機坪揮手。（美聯社）

幾分鐘後，當白宮新聞團成員開始從飛機後方附近登機時，一名穿西裝的男子進入餐飲車的駕駛室，上頭的貨櫃隨後被降回車斗，接著車輛離開空軍一號，駛向附近較小的C-32A。貨櫃接著升高至與飛機艙門同高的位置，持續數分鐘。貨櫃降下後，西裝男子從駕駛室走出、登上C-32A的樓梯。

另1架飛機或稱空軍2號 機身也印有美國字樣

這架藍白色的C-32A是一架改裝後的波音757，專門用於運送美國政府官員，其機身也印有「美利堅合眾國」(United States of America)字樣，可以用來載送總統或副總統，在這種情況下通常也會使用空軍一號或空軍二號的呼號；技術上來說「空軍一號」適用於任何一架載著美國總統的飛機，而非特定飛機。

公開航班追蹤資料顯示，這架C-32A以「SAM 33」為呼號飛往英國，8日當地時間下午6時26分降落在麥登豪皇家空軍基地(Mildenhall Air Base)；「SAM」是「特殊空中任務」(special air mission)的常用縮寫。

白宮並未直接回應華盛頓郵報的報導。白宮通訊主任張振熙(Steven Cheung)在聲明中表示：「正如總統最近所說，美國有許多敵人正將他鎖定為目標，而我們會運用一切可用手段來應對這些威脅。」